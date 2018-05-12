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كُتّاب وآراء
واشنطن تؤكد افتتاح سفارتها بالقدس يوم الاثنين
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الجمعة، أن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة سيكون الاثنين يوم 14 ماي.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 ماي".
وأشار البيان أن سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيشرف على الافتتاح، بحضور وفد على رأسه "جاريد كوشنر"، و"إيفانكا ترامب"، مستشارا الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.
ولفت أن "سوليفان"، سيعقد يوم الافتتاح اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ومن المخطط أن تستخدم واشنطن مقر قنصليتها في القدس، كمقر لسفارتها، إلى حين إنشاء مقر جديد.
يشار أن ذلك يأتي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى "النكبة" الـ70، والتي تعتبرها إسرائيل ذكرى قيامها.
وأعلن ترامب، في 6 دجنبر2017، اعتبار المدينة المحتلة، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا.