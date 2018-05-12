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الرئيسية | خارج الحدود | مرصد: مقتل 11 إيرانيا في الهجوم الإسرائيلي

مرصد: مقتل 11 إيرانيا في الهجوم الإسرائيلي

مرصد: مقتل 11 إيرانيا في الهجوم الإسرائيلي
هسبريس - متابعة
السبت 12 ماي 2018 - 16:29

قتل 11 إيرانيا في الضربات الصاروخية التي شنتها إسرائيل فجر الخميس على مواقع القوات السورية وحلفائها الإيرانيين وميليشيات تنظيم "حزب الله اللبناني"، حسبما أفاد اليوم السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي رفع أعداد قتلى الهجمات إلى 27.

وأشار المرصد إلى أن القتلى بينهم ستة أفراد من قوات النظام السوري، ثلاثة منهم ضباط، إلى جانب 10 أشخاص آخرين، أغلبهم يحملون جنسيات غير سورية.

واستهدفت الهجمات الصاروخية الإسرائيلية مناطق متفرقة في وسط سوريا وبالقرب من العاصمة دمشق وريفها وريف السويداء الغربي ومثلث درعا-القنيطرة - ريف دمشق الغربي، جنوب غربي البلاد، بالمنطقة المحاذية لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في سوريا عقب اتهامها لإيران بإطلاق 20 صاروخا من البلد العربي على أراضيها، اعترضت منها الدولة العبرية أربعة صواريخ، والباقية سقطت على الأراضي السورية.

ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أول أمس الخميس أن منظومات الدفاع الجوي السوري دمرت عشرات الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ali laayoune السبت 12 ماي 2018 - 16:40
ما بقينا فاهمين والووووو الله يدير الخير و صافي
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