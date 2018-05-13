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الرئيسية | خارج الحدود | سفير أمريكي يستبعد الحرب التجارية مع ألمانيا

سفير أمريكي يستبعد الحرب التجارية مع ألمانيا

سفير أمريكي يستبعد الحرب التجارية مع ألمانيا
هسبريس - رويترز
الأحد 13 ماي 2018 - 00:50

قال ريتشارد جرينيل سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا، إن الخلاف بشأن فرض واشنطن المزمع لرسوم عقابية على سلع أوروبية لن يؤدي إلى حرب تجارية، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد سوى "تكافؤ الفرص".

وفي مقابلة مع مجموعة فونكه الصحفية أصر جرينيل على أن الولايات المتحدة تنتظر مقترحات بشأن كيفية تفادي فرض تعريفات عقابية. وقال إن "الألمان يؤدون مهمة مذهلة بشأن التجارة ولن تكون هناك حرب تجارية.. إننا نتحدث مع أصدقائنا لحل مشكلة".

وتصدر جرينيل عناوين الأخبار بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه بسبب طلبه في تغريدة بضرورة أن تنهي الشركات الألمانية عملياتها في إيران على الفور بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي.

وتمسك جرينيل في المقابلة بالموقف المتشدد إزاء إيران والذي أثار قلقا في العواصم الأوروبية مؤكدا موقف الحكومة الأمريكية بضرورة أن تعيد أوروبا فرض عقوبات على إيران.

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