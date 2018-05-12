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الرئيسية | خارج الحدود | جاكارتا تغلق الملاهي الليلية خلال شهر رمضان

جاكارتا تغلق الملاهي الليلية خلال شهر رمضان

جاكارتا تغلق الملاهي الليلية خلال شهر رمضان
هسبريس - متابعة
السبت 12 ماي 2018 - 13:40

أمرت إدارة العاصمة الإندونيسية جاكارتا، بإغلاق جميع أماكن الملاهي الليلية خلال شهر رمضان المقبل، على أن يسري قرار الإغلاق منذ اليوم الذي يسبق بداية شهر الصيام.

وذكرت صحيفة "ذا جاكارتا بوست" المحلية، أنّ قرار الإغلاق صادر عن هيئة السياحة والثقافة.

وطالبت الهيئة أيضاً بإغلاق جميع صالات التدليك، وحمامات البخار، ومراكز الألعاب والحانات قبل يوم من بداية رمضان، الذي من المتوقع أن يحلّ يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الهيئة إنه "يمكن لصالات الغناء (تقدم خدمة كاريوكي) والحانات داخل المؤسسات المذكورة، العمل من الثامنة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي". فيما سمحت لصالات الغناء المخصصة للعائلات، بالعمل منذ "الثانية ظهرا وحتى الثانية صباحا"، إذ يحظر بيع المشروبات الكحولية في صالات الغناء العائلية، وفق الصحيفة ذاتها.

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