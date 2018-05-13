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الألمان ينفقون مليارات اليورو سنويا على الجعة
الأحد 13 ماي 2018 - 05:46
كشفت دراسة حديثة أن حجم إنفاق الألمان على المشروبات الكحولية يقدر بالمليارات سنويا.
وأظهرت الدراسة التي أجراتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق أن الألمان ينفقون سنويا نحو 7.4 مليار يورو على الجعة والمشروبات المخلوطة بالجعة العام الماضي، بمعدل نحو 74 لترا للفرد.
كما بلغ إنفاق الألمان على مشروبات روحية مثل الفودكا نحو 4 مليارات يورو، بمتوسط 50.75 يورو للفرد.
وبحسب بيانات الدراسة، بلغ حجم إنفاق الألمان على مشروبات كحولية مثل النبيذ 2.6 مليار يورو العام الماضي.