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كُتّاب وآراء
تأبين هوكينغ ينتظر المسافرين عبر الأزمنة
دعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ الجمهور لحضور مراسم تأبينه حيث سيكونون على موعد مع المستقبل وهو أحد الأمور التي أثارت فضوله خلال حياته الفريدة.
وشملت أبحاث هوكينغ موضوعات عديدة بدءا من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.
ودعت العائلة الجمهور لتقديم طلبات للحصول على تذاكر لحضور مراسم التأبين التي ستقام يوم 15 يونيو المقبل في كنيسة وستمنستر يآبي حيث ستدفن رفاته بجوار العالمين إسحاق نيوتن وتشارلز داروين.
وعلى من يريد الحضور ملء نموذج به يوم ميلاده في المستقبل حتى موعد غايته آخر يوم في عام 2038.
وقال أحد المدونين في لندن "من الرائع أن يسمح الموقع الإلكتروني لمراسم التأبين بحضور أشخاص يولدون في المستقبل ... ابحث عن المسافرين عبر الأزمنة في آبي".
وتوفي هوكينغ، أشهر عالم في العالم، في مارس عن 76 عاما، وترقد في وستمنستر آبي رفات نحو 17 ملكا وعدد من أعظم الشخصيات في تاريخ بريطانيا.
ودفن نيوتن الذي صاغ قانون الجاذبية ووضع أسس الرياضيات الحديثة في وستمنستر آبي عام 1727.
كما دفن داروين، التي كانت نظريته في النشوء والارتقاء أحد أعظم الإنجازات العلمية في التاريخ، قريبا من نيوتن عام 1882.