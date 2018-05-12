مخابرات مصر تدعو رئيس "حماس" إلى القاهرة

هسبريس ـ متابعة

من المقرّر أن يصل إسماعيل هنيّة، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إلى القاهرة يوم غدٍ الأحد، في زيارة قصيرة تستغرق عدّة ساعات، يلتقي خلالها برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وقال مصدر مطلّع لـ "قدس برس"، إن اللواء كامل وجّه دعوة رسمية لهنية لزيارة القاهرة، وإجراء مباحثات ثنائية حول "مسيرات العودة" المقرّر انطلاقها عشية ذكرى النكبة الفلسطينية، بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

وأضاف المصدر "هناك قلق إسرائيلي وإقليمي ودولي من مسيرات العودة، والتداعيات التي يمكن أن تنشأ عنها، ما استدعى طلب واشنطن وتل أبيب تدخّل مصر لدى حركة حماس لوقف الفعاليات، أو ضمان عدم اقتحام المسيرات للحدود الفلسطينية باتجاه المستوطنات الواقعة في غلاف قطاع غزة".

يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لـ "مسيرات العودة الكبرى" أعلنت عن جدول الفعاليات المقرّر ليوم الرابع عشر من ماي الجاري، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده للمشاركة الفاعلة بها.

وجددت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بغزة مساء السبت، تأكيدها أن مسيرات العودة شعبية جماهيرية ذات طابع سلمي، داعية المجتمع الدولي إلى الإصغاء لمطالب الشعب الفلسطيني؛ المتمثلة بالتمسك بحق العودة ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة ورفض ما يسمى بـ "صفقة القرن".

وانطلقت فعاليات مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس الماضي، واستشهد خلالها 48 فلسطينيا وأصيب 9520 آخرين بجراح مختلفة، وفق إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الهيئة المنظمة لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار"، اليوم السبت، عن برنامج الفعاليات الشعبية الرافضة لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والمقرّر يوم الرابع عشر ماي الجاري.

ودعت إلى المشاركة الحاشدة في الفعاليات التي تنطلق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، يوم الاثنين المقبل، تحت شعار "مليونية العودة".

وقال عضو الهيئة، خالد البطش، في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت في مدينة غزة، "ندعو للتحرك تجاه فلسطين من كل حدب وصوب؛ ليكون هذا اليوم وهذا التاريخ تاريخاً تستدير فيه أحداث التاريخ من النكبة إلى العودة والانتصار"، كما قال.

وفي قطاع غزة، ستنطلق فعاليات المليونية من "مخيمات العودة" المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع والتي تفصله عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأوضح البطش، أن يوم الاثنين سيكون يوم إضراب شامل في كافة المرافق الحكومية والخاصة في قطاع غزة، كما من المقرّر أن تتوقف فيه حركة السيارات في الطرقات، باستثناء حركة الحافلات نحو الحدود.

ودعت الهيئة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج إلى تنظيم فعاليات احتجاجية أمام السفارات الإسرائيلية يوم الاثنين القادم.

في الضفة الغربية، فستنطلق الفعاليات من نقاط وبؤر التماس مع الاحتلال، ومن ساحة "باب العامود" في مدينة القدس.