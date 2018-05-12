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الرئيسية | خارج الحدود | كوريا الشمالية تعتزم تفكيك مركز تجارب نووية

كوريا الشمالية تعتزم تفكيك مركز تجارب نووية

كوريا الشمالية تعتزم تفكيك مركز تجارب نووية
هسبريس - متابعة
السبت 12 ماي 2018 - 18:50

أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها ستتخذ "اجراءات تقنية" لتفكيك مركزها للتجارب النووية، موضحة أن الإجراء سيتخذ بين 23 و25 من الشهر الجاري.

ويتبنى النظام الكوري الشمالي "اجراءات تقنية لتفكيك المركز الشمالي للتجارب النووية للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية لضمان شفافية وقف التجارب"، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن العملية المتبعة لتفكيك المركز ستشمل هدم الأنفاق بانفجار وقطع المداخل "بالكامل" والقضاء على جميع مراكز المراقبة ومراكز البحث وإغلاق المنطقة المحيطة.

وستسمح كوريا الشمالية للصحافة المحلية والصحفيين من الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية بتغطية الأحداث على الأرض لإظهار عملية التفكيك بشفافية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن عملية التفكيك ستجرى بين 23 و25 من الشهر الجاري وقد تتغير "وفقا لظروف المناخ".

وأضافت بيونج يانج أنها تسعى في المستقبل لدفع تواصل "وثيق" والحوار مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي بهدف "احلال السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والعالم بأسره".

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