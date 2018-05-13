"التعاون الإسلامي" تبحث "التقويم الهجري الموحد"

هسبريس - متابعة

تبحث منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين والثلاثاء المقبلين، في العاصمة السنغالية داكار؛ مشروع قرار بشأن إجراءات تنفيذ التقويم الهجري الموحّد.

وقالت المنظمة في بيان إن "وزراء الثقافة والإعلام في الدول الأعضاء، سيبحثون خلال اجتماعهم بداكار في الدورة الـ11 للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك) المنبثقة عن المنظمة، مشروع قرار بشأن إجراءات تنفيذ التقويم الهجري الموحد".

وأوضحت أن "مشروع القرار ينطلق من مبدأ الحاجة الملحة إلى توحيد وتقييس التقويم الهجري، بما يبرز وحدة المسلمين خلال الأعياد والمناسبات".

وأشارت إلى أن "الجهات المعنية داخل المنظمة عقدت عدة اجتماعات في هذا الشأن، خلصت إلى ضرورة الاعتماد على الرؤية والاستئناس بالحساب الفلكي واعتماد المراصد ومراعاة الحقائق العلمية والحسابات الفلكية الثابتة والدقيقة".

ولفتت المنظمة إلى أن "المشروع يستند إلى عدة قرارات سابقة تدعم دار الإفتاء في تنفيذ مشروع تصنيع القمر الصناعي الإسلامي بالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز الدراسات والاستشارات الفضائية في مصر".