24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4505:2512:2916:0819:2420:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)

  2. "فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)

  3. يا شِيخْ الظَّلمَة.. غْليظْ القَلْبْ وَلْقْوالْ (5.00)

  4. أزمة "صناع القرار"! (5.00)

  5. حكيمي: رونالدو الأفضل عالميا .. وهذه حظوظنا في المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "التعاون الإسلامي" تبحث "التقويم الهجري الموحد"

"التعاون الإسلامي" تبحث "التقويم الهجري الموحد"

"التعاون الإسلامي" تبحث "التقويم الهجري الموحد"
هسبريس - متابعة
الأحد 13 ماي 2018 - 03:29

تبحث منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين والثلاثاء المقبلين، في العاصمة السنغالية داكار؛ مشروع قرار بشأن إجراءات تنفيذ التقويم الهجري الموحّد.

وقالت المنظمة في بيان إن "وزراء الثقافة والإعلام في الدول الأعضاء، سيبحثون خلال اجتماعهم بداكار في الدورة الـ11 للجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك) المنبثقة عن المنظمة، مشروع قرار بشأن إجراءات تنفيذ التقويم الهجري الموحد".

وأوضحت أن "مشروع القرار ينطلق من مبدأ الحاجة الملحة إلى توحيد وتقييس التقويم الهجري، بما يبرز وحدة المسلمين خلال الأعياد والمناسبات".

وأشارت إلى أن "الجهات المعنية داخل المنظمة عقدت عدة اجتماعات في هذا الشأن، خلصت إلى ضرورة الاعتماد على الرؤية والاستئناس بالحساب الفلكي واعتماد المراصد ومراعاة الحقائق العلمية والحسابات الفلكية الثابتة والدقيقة".

ولفتت المنظمة إلى أن "المشروع يستند إلى عدة قرارات سابقة تدعم دار الإفتاء في تنفيذ مشروع تصنيع القمر الصناعي الإسلامي بالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز الدراسات والاستشارات الفضائية في مصر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.