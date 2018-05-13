تظاهرات حاشدة في لندن للمطالبة بتحسين الأجور

هسبريس - متابعة

تظاهر عشرات الآلاف اليوم في لندن للمطالبة بتحسين الرواتب والحقوق العمالية وحماية الخدمات العامة التي تردت أوضاعها بعد عقد من الاقتطاعات واجراءات التقشف في المملكة المتحدة.

وحمل المتظاهرون اللافتات ورددوا الشعارات والهتافات في مسيرة طافت بوسط العاصمة البريطانية، انطلاقا من فيكتوريا إمبانكمنت على ضفة نهر التايمز وحتى حديقة "هايد بارك".

ويطالب الاتحاد النقابي "TUC" الذي دعا للتظاهرات بـ"اتفاق جديد" من أجل العمال يشتمل على زيادة الحد الأدنى للرواتب، ومنع العقود التي لا تعطي ضمانات أو حقوق للموظفين، والاستثمار بشكل أكبر في التعليم والصحة.

ووفقا لدراسة أجراها الاتحاد، فإنه بعد عشر أعوام من الأزمة المالية العالمية، يتقاضى العمال في الأسبوع أجورا تقل بمعدل 24 جنيه استرليني (27 يورو) عن أجورهم في 2008 ولا يتوقع عودة الرواتب إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى حلول 2025.