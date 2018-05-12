24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4606:2613:2917:0820:2321:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. صور ووثائق جديدة تبعث الحياة في قبر "الشاعر المتمرد" قباني (5.00)

  2. كوهلر يتحاشى "دعوات الرباط" وينقل نزاع الصحراء إلى أوروبا (5.00)

  3. رصيف الصحافة: رئيس موريتانيا يستقبل مبعوثا خاصا من البوليساريو (5.00)

  4. "فيفا" ترفض طلَب المغرب منع أربع جُزر أمريكية من التصويت (5.00)

  5. تعثر مشروع الحي الصناعي يؤجل أحلام عاطلين بجهة مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | كندا تعتزم الاعتذار لرفضها استقبال لاجئين يهود

كندا تعتزم الاعتذار لرفضها استقبال لاجئين يهود

كندا تعتزم الاعتذار لرفضها استقبال لاجئين يهود
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 19:48

أعلن رئيس الحكومة الفدرالية الكندية، جاستان ترودو، في كلمة ألقاها مساء أمس، خلال حفل تمويل برنامج تربوي للجالية اليهودية في تورنتو، كبرى مدن كند، أنه سيقدّم اعتذاراً رسمياً من داخل البرلمان لرفض كندا عام 1939 استقبال سفينة تقل مئات اللاجئين اليهود الفارين من ألمانيا النازية، واصفا قرار كندا آنذاك بـ"الفصل المخجل" من التاريخ الجمعي الكندي؛ فيما قوبل كلامه باستحسان الحضور.

وبالعودة إلى التاريخ، أبحرت سفينة "سانت لويس" من مرفأ هامبورغ في ألمانيا في 13 مايو 1939، قبل ثلاثة أشهر ونصف من اندلاع الحرب العالمية الثانية، وعلى متنها نحوٌ من 1000 راكب، من بينهم 907 ألمانيين من اليهود، كانوا يريدون مغادرة بلدهم هرباً من اضطهاد السلطات النازية لأبناء دينهم.

المحطة الأولى للسفينة كانت كوبا، التي رفضت سلطاتها منح الركاب اللجوء، وتوجهت إثر ذلك إلى الولايات المتحدة فقوبلت برفض مماثل، ثم إلى كندا، حيث رفضت السلطات أيضاً منح الركاب اللجوء بسبب "سياسة الهجرة التمييزية" التي كانت معتمَدة آنذاك، كما قال ترودو أمس.

بعد قرارات الرفض هذه عادت السفينة أدراجها إلى أوروبا، وكان في ما بعد مصير 254 من ركابها الموت في المحرقة اليهودية "الـهولوكوست"، التي ارتكبها النازيون؛ فيما قال ترودو: "الاعتذار لن يعيد الذين سُرقت حياتهم، ولن يصلح حياة حطمتها هذه المأساة، لكن علينا مسؤولية مشتركة بأن نقر بهذا الواقع الصعب، وأن نستخلص منه العبر، وأن نواصل الوقوف في وجه اللاسامية كل يوم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Elbejaadi السبت 12 ماي 2018 - 20:00
Des réfugiés juifs !!!! Ils viennent de Mars peut être !!!! On intoxique les simples d'esprits sans leur autorisation !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.