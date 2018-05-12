هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف المارة بباريس

هسبريس - رويترز

قالت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" الفرنسية إن رجلا هاجم المارة بسكين في قلب باريس، اليوم السبت، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وأضافت القناة أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم اثنان حالتهما خطيرة.