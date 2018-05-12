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الرئيسية | خارج الحدود | هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف المارة بباريس

هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف المارة بباريس

هجوم بالسلاح الأبيض يستهدف المارة بباريس
هسبريس - رويترز
السبت 12 ماي 2018 - 21:01

قالت قناة تلفزيون "بي.إف.إم" الفرنسية إن رجلا هاجم المارة بسكين في قلب باريس، اليوم السبت، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وأضافت القناة أن أربعة أشخاص أصيبوا في الهجوم بينهم اثنان حالتهما خطيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Brahim السبت 12 ماي 2018 - 21:14
هل هو إرهابي أم فرنسي؟

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6
2 - مابقينا فاهمين والو السبت 12 ماي 2018 - 21:17
يا ربي السلامة وليت كنسمع فحال هاذ الخبار كنقول ياكمشي مغريبي عاود؟؟؟؟
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12
3 - Paris السبت 12 ماي 2018 - 21:18
شي مختل عقلي هاد ...بحال هداك الأمريكي لقام بدهس العشرات في الآخر قال ليك مختل عقلي
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12
4 - محمد الزموري السبت 12 ماي 2018 - 21:35
وهذا يسمى التشرميل عندنا وموجود في كل أنحاء العالم كل ما في الأمر بعد التحريات إن كان مسلما فهو إرهابي وإن كان غير ذلك يكون مختل عقليا
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6
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