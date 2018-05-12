قتيلان و8 جرحى في هجوم بالعاصمة الفرنسية

هسبريس من الرباط

قالت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) إن شخصا قتل في هجوم بسكين في باريس، مساء اليوم السبت، وإن الشرطة أطلقت الرصاص على المهاجم فأردته قتيلا.

وأفادت شرطة باريس بإن رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم في قلب العاصمة الفرنسية، بينما أكد مصدر من الأمن مصرع شخص وإصابة ثمانية من المارة ومقتل المهاجم.