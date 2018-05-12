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الرئيسية | خارج الحدود | قتيلان و8 جرحى في هجوم بالعاصمة الفرنسية

قتيلان و8 جرحى في هجوم بالعاصمة الفرنسية

قتيلان و8 جرحى في هجوم بالعاصمة الفرنسية
هسبريس من الرباط
السبت 12 ماي 2018 - 21:19

قالت قناة تلفزيون (بي.إف.إم) إن شخصا قتل في هجوم بسكين في باريس، مساء اليوم السبت، وإن الشرطة أطلقت الرصاص على المهاجم فأردته قتيلا.

وأفادت شرطة باريس بإن رجال الأمن سيطروا على الشخص الذي نفذ الهجوم في قلب العاصمة الفرنسية، بينما أكد مصدر من الأمن مصرع شخص وإصابة ثمانية من المارة ومقتل المهاجم.

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1 - متتبع السبت 12 ماي 2018 - 21:40
سيقولون انه من اصول مغربية او جزائرية
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2 - اسفي السبت 12 ماي 2018 - 21:48
هل هو عربي أم فرنسي ستختلف رواية أن لم يكن عربي وان كان فتهم معروفة
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