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إيران تقرر إعدام مهاجمي البرلمان وضريح الخميني
الأحد 13 ماي 2018 - 14:45
حكم القضاء الإيراني اليوم الأحد، بالإعدام على ثمانية من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، متهمين بتنفيذ اعتداءين على مجلس الشورى وضريح الإمام الخميني في طهران، العام الماضي.
جاء ذلك على لسان غضنفر آبادي رئيس "محاكم الثورة" بطهران، في تصريح أدلى به للتلفزيون الرسمي الإيراني.
وذكر آبادي أنّ قرار المحكمة قابل للطعن خلال مدة أقصاها 20 يوماً.
وقُتل 17 شخصاً، وجرح 52 آخرون خلال الهجومين اللذين تعرض لهما، في 7 يونيو العام الماضي، مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الإمام الخميني في طهران.
وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب له.