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حسن روحاني يرجح بقاء إيران في الاتفاق النووي
الأحد 13 ماي 2018 - 12:38
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا ضمنت حماية مصالحها مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "ضرب لجميع المعايير الأخلاقية".
وقال روحاني خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الذي يزور طهران "الانسحاب الأمريكي... ضرب لجميع المعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقررات العالمية".
وتابع في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني "إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أمريكا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - رضا الأحد 13 ماي 2018 - 13:12
هكذا يفعلها الايرانيون . ايران بذكائها و فاعليتها الدبلوماسية و الاقتصادية تنجح في غزل الولايات المتحدة و احراج باقي الدول الغربية والقوى العظمى التي تتبجح بالحضارة و الاخلاق و الالتزام بالقوانين و الاتفاقيات الدولية و هو تشجيع من ايران للدول العظمى الاخرى مثل الصين و روسيا و المانيا الذين يعانون من هيمنة و مضايقات الولايات المتحدة على تشكيل تحالفات دولية خارج الهيمنة الامريكية
2 - levoyageur الأحد 13 ماي 2018 - 13:29
الانسحاب الامركي من الاتفاقية يعني ان ايران ستتلقى ضربة امريكية ان استمرت في نهجها
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