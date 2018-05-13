حسن روحاني يرجح بقاء إيران في الاتفاق النووي

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد إن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا ضمنت حماية مصالحها مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "ضرب لجميع المعايير الأخلاقية".

وقال روحاني خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الذي يزور طهران "الانسحاب الأمريكي... ضرب لجميع المعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقررات العالمية".

وتابع في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني "إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أمريكا".