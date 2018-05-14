24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العيني .. بين البيضاء ودبي
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- منيب .. المال والسياسة
- إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
وزارة العدل تمكّن المحامين من منصة رقمية للتقاضي عن بُعد (5.00)
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (134)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (77)
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟ - (58)
- الطلب الأوروبي ينعش الصادرات المغربية من السمك والطماطم - (42)
- بنعبد الله يضمن الولاية الثالثة لقيادة "الكتاب" ويعد بمواجهة الأعطاب - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أول حاملة طائرات صينية تبحر في رحلة تجريبية
أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا غادرت ميناء داليان بشمال شرق البلاد لبدء رحلاتها التجريبية أمس الأحد في أحدث إنجاز ضمن سلسلة جهود بكين لتحديث قواتها المسلحة.
وتم تدشين حاملة الطائرات التي لم يًطلق عليها اسم بعد العام الماضي ولكن منذ ذلك الوقت كان يجري تزويدها بالأسلحة والأنظمة الأخرى ولم تكن قد دخلت الخدمة بعد.
وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا) في بيان مقتضب مغادرة السفينة في رحلات تجريبية . وأظهرت وسائل الإعلام الرسمية الأخرى صورا بلا تاريخ لحاملة طائرات يحفها الضباب خارج مرساها مباشرة.
وقالت شينخوا إن" ثاني حاملة طائرات لبلادنا أبحرت من مرساها في حوض داليان للسفن للمياه المقابلة للقيام بمهمة بحرية تجريبية وذلك بشكل أساسي لتفقد والتحقق من استقرار وإمكانية الاعتماد على الأنظمة الميكانيكية والمعدات الأخرى".
ولا يعرف أي شيء يُذكر عن برنامج حاملات الطائرات الصيني والذي يعد من أسرار الدولة على الرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية تكهنت على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة قرب بدء التجارب البحرية للحاملات.
ويشرف الرئيس الصيني شي جين بينغ على خطة طموحة لتحديث القوات المسلحة تشمل تطوير طائرات لا ترصدها أجهزة الرادار وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية في تعزيز الصين لوجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها.
وقال خبراء عسكريون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية إن من غير المتوقع دخول حاملة الطائرات التي بنيت في ميناء داليان بشمال شرق الصين الخدمة قبل 2020 بمجرد تجهيزها وتسليحها بشكل كامل.
وقالت الحكومة إن تصميم حاملة الطائرات الجديدة اعتمد على الخبرات التي اكتسبتها البلاد من لياونينغ أول حاملة طائرات للصين والتي تم شراؤها مستعملة من أوكرانيا في 1998 وأعيد تجديدها في الصين.