إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس

هسبريس - متابعة

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أفراد.

وقال رئيس الشرطة تيتو كارنافيان " كانوا أسرة واحدة تشمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و 12 عاما".

وأضاف أن الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا نفذه شقيقان / 18 عاما/ و /16 عاما/.