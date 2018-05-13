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الرئيسية | خارج الحدود | إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس

إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس

إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
هسبريس - متابعة
الأحد 13 ماي 2018 - 15:50

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أفراد.

وقال رئيس الشرطة تيتو كارنافيان " كانوا أسرة واحدة تشمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و 12 عاما".

وأضاف أن الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا نفذه شقيقان / 18 عاما/ و /16 عاما/.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خسارة الارهابيون الأحد 13 ماي 2018 - 16:48
بالاحرى وصلنا الى زمن لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل .
هل هذه الاسرة بقتلها للابرياء ستغير شيا في بلد مسلم كاندونسيا ابدا لا .
وماذنب تلك الابرياء الذين قتلوا في كنيسة للصلاة .لاحول ولا قوة الا بالله.
اسرة ملعونة وملعون من حرضها على فعل قتل الابرياء .
داعش المجرم الارهاربي خسروا خسرانا مبينا في العراق وليبيا وسوريا ومصر وهاهم ينتقمون من اناس ابرياء لا ذنب لهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2 - تارك الاسلام الى الابد الأحد 13 ماي 2018 - 16:59
الديانات سبب معضم الحروب, قتل الملايير بسببها عبر الزمن ومازالت تؤدي الى القتل, الشرق الاوسط حيث صنعت الاديان لم يعرف السلم والسلام ابدا.
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