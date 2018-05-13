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إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
الأحد 13 ماي 2018 - 15:50
أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد أن التفجيرات الانتحارية التي استهدفت ثلاث كنائس في مدينة سورابايا نفذتها أسرة مؤلفة من ستة أفراد.
وقال رئيس الشرطة تيتو كارنافيان " كانوا أسرة واحدة تشمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 9 و 12 عاما".
وأضاف أن الهجوم الأول الذي استهدف كنيسة سانتا ماريا نفذه شقيقان / 18 عاما/ و /16 عاما/.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - خسارة الارهابيون الأحد 13 ماي 2018 - 16:48
بالاحرى وصلنا الى زمن لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل .
هل هذه الاسرة بقتلها للابرياء ستغير شيا في بلد مسلم كاندونسيا ابدا لا .
وماذنب تلك الابرياء الذين قتلوا في كنيسة للصلاة .لاحول ولا قوة الا بالله.
اسرة ملعونة وملعون من حرضها على فعل قتل الابرياء .
داعش المجرم الارهاربي خسروا خسرانا مبينا في العراق وليبيا وسوريا ومصر وهاهم ينتقمون من اناس ابرياء لا ذنب لهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هل هذه الاسرة بقتلها للابرياء ستغير شيا في بلد مسلم كاندونسيا ابدا لا .
وماذنب تلك الابرياء الذين قتلوا في كنيسة للصلاة .لاحول ولا قوة الا بالله.
اسرة ملعونة وملعون من حرضها على فعل قتل الابرياء .
داعش المجرم الارهاربي خسروا خسرانا مبينا في العراق وليبيا وسوريا ومصر وهاهم ينتقمون من اناس ابرياء لا ذنب لهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
2 - تارك الاسلام الى الابد الأحد 13 ماي 2018 - 16:59
الديانات سبب معضم الحروب, قتل الملايير بسببها عبر الزمن ومازالت تؤدي الى القتل, الشرق الاوسط حيث صنعت الاديان لم يعرف السلم والسلام ابدا.
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