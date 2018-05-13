24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:45
|05:25
|12:29
|16:08
|19:24
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العيني .. بين البيضاء ودبي
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
- مفاجأة حماقي في موازين
مشاهد من "سْويقة" تبريكت .. بُؤرةُ النفايات والأزبال في سلا (5.00)
وزارة العدل تمكّن المحامين من منصة رقمية للتقاضي عن بُعد (5.00)
- اتحاد طنجة يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية - (89)
- إنجاز تاريخي .. اتحاد طنجة يحرز لقب البطولة - (71)
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (58)
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟ - (56)
- بنعبد الله يضمن الولاية الثالثة لقيادة "الكتاب" ويعد بمواجهة الأعطاب - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر
ألقت السلطات المصرية، مساء الأحد، القبض على الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بشأن "تزويره شهادة دكتوراه".
وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، نقلتها بوابة صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، إن "الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ألقت اليوم القبض على عكاشة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، بشأن تزوير شهادة الحصول على الدكتوراه".
وأضاف المصدر أن "عكاشة سيظل محبوسًا على ذمة الحكم، نظرًا لأن حكم الاستئناف واجب النفاذ لحين طعنه على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، وإصدار قرار آخر بشأن الحكم".
وتابع: "الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن، هو إعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وبدء التنفيذ عليه".
كانت محكمة جنح أيدت في سبتمبر 2017 حبس عكاشة سنة بتهمة "تزوير شهادة الدكتوراه".
وفي مارس 2016 قرر مجلس النواب المصري، إسقاط عضوية عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر حايين كوريين، في منزله ما أثار موجة غضب داخل البرلمان آنذاك.
ولاحقًا، تلقت النيابة العامة، العديد من البلاغات من المواطنين، علاوة على بلاغ من مباحث الأموال العامة، ضد توفيق عكاشه تتهمه بـ"تزوير شهادة نيل الدكتوراه"،والتي كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
tu peut achete une doctorat d ou tu veut si tu a l
argent
meme en france
ان الله يمهل ولا يمهل