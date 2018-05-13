"تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر

هسبريس - متابعة

ألقت السلطات المصرية، مساء الأحد، القبض على الإعلامي والبرلماني السابق توفيق عكاشة؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بشأن "تزويره شهادة دكتوراه".

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، نقلتها بوابة صحيفة "الأهرام" (مملوكة للدولة)، إن "الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) ألقت اليوم القبض على عكاشة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، بشأن تزوير شهادة الحصول على الدكتوراه".

وأضاف المصدر أن "عكاشة سيظل محبوسًا على ذمة الحكم، نظرًا لأن حكم الاستئناف واجب النفاذ لحين طعنه على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)، وإصدار قرار آخر بشأن الحكم".

وتابع: "الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن، هو إعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وبدء التنفيذ عليه".

كانت محكمة جنح أيدت في سبتمبر 2017 حبس عكاشة سنة بتهمة "تزوير شهادة الدكتوراه".

وفي مارس 2016 قرر مجلس النواب المصري، إسقاط عضوية عكاشة، على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر حايين كوريين، في منزله ما أثار موجة غضب داخل البرلمان آنذاك.

ولاحقًا، تلقت النيابة العامة، العديد من البلاغات من المواطنين، علاوة على بلاغ من مباحث الأموال العامة، ضد توفيق عكاشه تتهمه بـ"تزوير شهادة نيل الدكتوراه"،والتي كان قد أرفقها ضمن المستندات أثناء تقدمه لعضوية مجلس النواب