24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. منيب .. المال والسياسة (5.00)

  2. النيابة تحقق في تصوير متشرد بسيدي سليمان (5.00)

  3. "تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر (5.00)

  4. الكوكب يحقق فوزا صعبا على شباب الريف الحسيمي (5.00)

  5. حزب جزائري: النظام يحاول "طمس" فراغ الرئاسة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | 68 % من سكان السعودية يستخدمون الإنترنت

68 % من سكان السعودية يستخدمون الإنترنت

68 % من سكان السعودية يستخدمون الإنترنت
هسبريس - متابعة
الاثنين 14 ماي 2018 - 03:05

أظهر مسح للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس الأحد، أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، بلغت 68.13 بالمائة حتى نهاية 2017، من إجمالي سكان المملكة.

ووفق المسح الصادر عن الهيئة، فإن 83.83 بالمائة من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة يستخدمون الإنترنت.

وبلغ عدد السعوديين حتى منتصف 2017، نحو 20.4 مليون نسمة، فيما كان الأجانب 12.2 مليون نسمة، بإجمالي 32.6 مليون نسمة.

وكانت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في المملكة بنهاية 2016، بلغت 46.8 بالمائة من إجمالي السكان.

أما على صعيد الهواتف المتنقلة، بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الهاتف المتنقل 73.28 بالمائة من إجمالي سكان المملكة.

بينما 92 بالمائة من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الهاتف المتنقل، وفق بيانات 2017.

وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في الثاني من الشهر الجاري، أن الموعد المتوقع لإطلاق تجارب الجيل الخامس ميدانياً في المملكة، سيكون نهاية هذا العام، على أن تكون منتشرة عالميا بحلول 2020.

وقالت الهيئة، إن خدمات الجيل الخامس سيكون لها أثر بارز في زيادة سرعات الإنترنت، كما ستعزز استخدام التقنيات الحديثة بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.