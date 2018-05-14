68 % من سكان السعودية يستخدمون الإنترنت

هسبريس - متابعة

أظهر مسح للهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس الأحد، أن نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، بلغت 68.13 بالمائة حتى نهاية 2017، من إجمالي سكان المملكة.

ووفق المسح الصادر عن الهيئة، فإن 83.83 بالمائة من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة يستخدمون الإنترنت.

وبلغ عدد السعوديين حتى منتصف 2017، نحو 20.4 مليون نسمة، فيما كان الأجانب 12.2 مليون نسمة، بإجمالي 32.6 مليون نسمة.

وكانت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في المملكة بنهاية 2016، بلغت 46.8 بالمائة من إجمالي السكان.

أما على صعيد الهواتف المتنقلة، بلغت نسبة الأفراد الذين استخدموا الهاتف المتنقل 73.28 بالمائة من إجمالي سكان المملكة.

بينما 92 بالمائة من إجمالي الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 65 سنة استخدموا الهاتف المتنقل، وفق بيانات 2017.

وأعلنت هيئة الاتصالات السعودية، في الثاني من الشهر الجاري، أن الموعد المتوقع لإطلاق تجارب الجيل الخامس ميدانياً في المملكة، سيكون نهاية هذا العام، على أن تكون منتشرة عالميا بحلول 2020.

وقالت الهيئة، إن خدمات الجيل الخامس سيكون لها أثر بارز في زيادة سرعات الإنترنت، كما ستعزز استخدام التقنيات الحديثة بالمملكة.