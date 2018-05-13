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الرئيسية | خارج الحدود | حرس سواحل ليبيا ينقذ 180 مهاجرا غير شرعي

حرس سواحل ليبيا ينقذ 180 مهاجرا غير شرعي

حرس سواحل ليبيا ينقذ 180 مهاجرا غير شرعي
هسبريس - متابعة
الأحد 13 ماي 2018 - 20:50

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 15 إمرأة و7 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، حسبما قال بيان للبحرية الليبية اليوم الأحد.

وأوضح البيان أن المهاجرين كانوا من جنسيات أفريقية وعربية، سورية ومصرية ومن جزر القمر.

وتابع البيان أن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بوللي، وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأضاف أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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