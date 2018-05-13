24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/05/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:45
|05:25
|12:29
|16:08
|19:24
|20:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- العيني .. بين البيضاء ودبي
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
- مفاجأة حماقي في موازين
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (104)
- اتحاد طنجة يدخل تاريخ الكرة المغربية بأول لقب للبطولة الوطنية - (89)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (62)
- عزل الأئمة والخطباء المغاربة .. وزارة غاضبة أم وشايات كاذبة؟ - (56)
- بنعبد الله يضمن الولاية الثالثة لقيادة "الكتاب" ويعد بمواجهة الأعطاب - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حرس سواحل ليبيا ينقذ 180 مهاجرا غير شرعي
الأحد 13 ماي 2018 - 20:50
تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 15 إمرأة و7 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، حسبما قال بيان للبحرية الليبية اليوم الأحد.
وأوضح البيان أن المهاجرين كانوا من جنسيات أفريقية وعربية، سورية ومصرية ومن جزر القمر.
وتابع البيان أن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة القره بوللي، وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية.
وأضاف أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.