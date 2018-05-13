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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تطلق نموذجا لتوسعة مجمع صناعي

الإمارات تطلق نموذجا لتوسعة مجمع صناعي

الإمارات تطلق نموذجا لتوسعة مجمع صناعي
هسبريس من الرباط
الأحد 13 ماي 2018 - 22:35

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء بالإمارات، أن هذه الأخيرة "رسخت لنفسها مكانة مهمة كمركز عالمي رائد لمختلف مجالات الأعمال في قطاع النفط والغاز؛ وذلك باتباع نهجٍ قائمٍ على الشراكات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل الصناعات المتطورة تكنولوجياً التي تحقق قيمة إضافية تعكس الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية".

جاء ذلك، وفقا لقصاصة واردة عن وكالة أنباء الإمارات، خلال ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي عقد اليوم في قصر الإمارات بأبوظبي، حيث أطلق منصور بن زايد النموذج التفاعلي للمخطط الرئيسي لتوسعة مجمع الرويس الصناعي "الذي سيُحدث نقلة نوعية في مدينة الرويس ويُسرع نموها، ليصبح أكبر مُجمّع متكامل في موقع واحد على مستوى العالم لعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية".

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤول الإماراتي أشاد بجهود أدنوك واستراتيجيتها الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات ومبادرتها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وأثنى على تنظيمها لهذا الملتقى الأول من نوعه في المنطقة واستقطابها مجموعة مرموقة من قادة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والأعمال المصرفية، في خطوة تهدف إلى مواكبة تغيرات مشهد الطاقة العالمي واستشراف المستقبل وتأمين وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.

يذكر أن الملتقى عرف حضور عدد من الوزراء من مختلف الدول، وأكثر من 40 رئيساً تنفيذياً، وما يزيد على 800 من كبار مسؤولي وقادة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Qarfaoui Genova الأحد 13 ماي 2018 - 22:49
دولة الامارات العربية تمشىي بخطوات ثابتة في النهج الاقتصدي و تنفق أمولا طاءلة في الاستثمار الذي يعود على الدولة بأرباح مفيدة ، و هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي تعرف كيف تستفيد من أموال البترول .
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