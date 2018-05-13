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الرئيسية | خارج الحدود | الحث على الفجور في واتساب يسجن شابا 6 سنوات

الحث على الفجور في واتساب يسجن شابا 6 سنوات

الحث على الفجور في واتساب يسجن شابا 6 سنوات
هسبريس - متابعة
الأحد 13 ماي 2018 - 21:40

في حكم قضائي لافت قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس شاب 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لقيامه بتحريض فتاة على الفسق والفجور عن طريق رسائل واتساب وإساءة استخدام الهاتف.

واعتبر مراقبون أن هذا الحكم يؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مكانا يُجرم فيه الأفعال المُخِلَّة بالآداب وإن كانت بالكلام أو الصور.

ووفق هؤلاء المراقبين فإن هذا الحكم القضائي سوف يدفع العديد من الشباب إلى تحري الحيطة والحذر قبل استخدام واتساب في إقامة علاقات جنسية افتراضية، أو للدعوة إلى "الفسق والفجور"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - intidam الأحد 13 ماي 2018 - 22:05
لو طبق هذا القانون عندنا في المغرب لسجن 50/100 من المغاربة
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58
2 - abdo alouss الأحد 13 ماي 2018 - 22:06
كون كان هنا فالمغرب كون نص فالمغريب دخل الحبس
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49
3 - ber nour الأحد 13 ماي 2018 - 22:13
والله العظيم فرحت قلت واش في المغرب والله العظيم تعجبت في شدة العقوبة قلت الان سيتغير القضاء
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24
4 - حكم جائر الأحد 13 ماي 2018 - 22:14
أعتقد أنه حكم جائر ذالك أن الوات ساب خدمة خاصة وليست للعموم وبالتالي لايحق لدولة الكويت الرقابة على الناس في أماكن خلوتهم
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-25
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