الحث على الفجور في واتساب يسجن شابا 6 سنوات

هسبريس - متابعة

في حكم قضائي لافت قضت محكمة الجنايات بالكويت بحبس شاب 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، لقيامه بتحريض فتاة على الفسق والفجور عن طريق رسائل واتساب وإساءة استخدام الهاتف.

واعتبر مراقبون أن هذا الحكم يؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مكانا يُجرم فيه الأفعال المُخِلَّة بالآداب وإن كانت بالكلام أو الصور.

ووفق هؤلاء المراقبين فإن هذا الحكم القضائي سوف يدفع العديد من الشباب إلى تحري الحيطة والحذر قبل استخدام واتساب في إقامة علاقات جنسية افتراضية، أو للدعوة إلى "الفسق والفجور"