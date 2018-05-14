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الرئيسية | خارج الحدود | الظواهري يعود من جديد: تل أبيب أرض إسلامية

الظواهري يعود من جديد: تل أبيب أرض إسلامية

الظواهري يعود من جديد: تل أبيب أرض إسلامية
هسبريس - رويترز
الاثنين 14 ماي 2018 - 11:26

قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بُث يوم أمس الأحد عشية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا.

وانتهت الولايات المتحدة من الاستعدادات الخاصة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في احتفال من المقرر إقامته اليوم الاثنين.

ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار قال إنه أوفى من خلاله بتعهدات سياسية أعلنها الساسة في واشنطن على مدار عقود وأضفى الصبغة الرسمية على الواقع على الأرض.

وثار غضب الفلسطينيين من تغيير ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.

وقال الظواهري في رسالته التي استغرقت أربع دقائق و43 ثانية إن كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلي بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف" وأقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود".

وكانت آخر رسالة عامة بعث بها الظواهري في فبراير عندما دعا المصريين إلى إسقاط نظام الحكم قبل انتخابات الرئاسة في مارس والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - mol chekara الاثنين 14 ماي 2018 - 11:43
أمريكا دولة متطرفة إرهابيا ............................
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17
2 - الإتجاه المتطرف الاثنين 14 ماي 2018 - 11:48
ما يقوم به الرئيس الأمريكي إقرار لواقع بسلطة النار وما يقوم به أيمن الظواهري عنف مضاد أعمى كلا الرجلين وجهان لعملة الشر الواحدة
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14
3 - عبدالله الاثنين 14 ماي 2018 - 12:26
وا توحشناك اسي الضواهري ، فين كانو بيك ، الله اعلم هاذا شي فيلم عاودتاني غادي يخرج لان البلانات ديال الخريف العربي باقي ما كملش ، واش انت دابا لي غادي تكون العفيريت او البغدادي في شمال افريقيا ، اش من دور عطاوك ، غير تسجيل الكاسيطات او بارتاجي للغنم المكلخ او شي عطسة مع احزاب الله في الجزاءر . فين راك دابا واش في وهران او تندوف او في كاليفورنيا.
الله ينعل لي ما يحشم لي خلا بين لادن ولد السئ اي اي غادي تكملو انت والبغدادي.
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0
4 - escobar الاثنين 14 ماي 2018 - 12:29
ايمن الظواهري رجل من رجالات الموساد الإسرائيلي. فلماذا العجب!!؟؟؟؟
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5 - عمر الاثنين 14 ماي 2018 - 12:29
يا أمة ضحكت من جعلها الأمم !!!
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