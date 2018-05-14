24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاحتيال يعيد 54 طالبا مغربيا من أوكرانيا
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- منيب .. المال والسياسة
- إندونيسيا .. أسرة كاملة نفذت هجمات الكنائس
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (150)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (94)
- وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب "استفزاز" الباعة في رمضان - (55)
- مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب - (54)
- رصيف الصحافة: المقاطعة تفجر مواجهة بين العثماني والقناة الثانية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الظواهري يعود من جديد: تل أبيب أرض إسلامية
قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بُث يوم أمس الأحد عشية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا.
وانتهت الولايات المتحدة من الاستعدادات الخاصة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في احتفال من المقرر إقامته اليوم الاثنين.
ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار قال إنه أوفى من خلاله بتعهدات سياسية أعلنها الساسة في واشنطن على مدار عقود وأضفى الصبغة الرسمية على الواقع على الأرض.
وثار غضب الفلسطينيين من تغيير ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.
وقال الظواهري في رسالته التي استغرقت أربع دقائق و43 ثانية إن كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلي بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.
وأضاف" وأقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود".
وكانت آخر رسالة عامة بعث بها الظواهري في فبراير عندما دعا المصريين إلى إسقاط نظام الحكم قبل انتخابات الرئاسة في مارس والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الله ينعل لي ما يحشم لي خلا بين لادن ولد السئ اي اي غادي تكملو انت والبغدادي.