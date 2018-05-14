الظواهري يعود من جديد: تل أبيب أرض إسلامية

هسبريس - رويترز

قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بُث يوم أمس الأحد عشية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا.

وانتهت الولايات المتحدة من الاستعدادات الخاصة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في احتفال من المقرر إقامته اليوم الاثنين.

ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو قرار قال إنه أوفى من خلاله بتعهدات سياسية أعلنها الساسة في واشنطن على مدار عقود وأضفى الصبغة الرسمية على الواقع على الأرض.

وثار غضب الفلسطينيين من تغيير ترامب السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.

وقال الظواهري في رسالته التي استغرقت أربع دقائق و43 ثانية إن كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلي بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف" وأقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود".

وكانت آخر رسالة عامة بعث بها الظواهري في فبراير عندما دعا المصريين إلى إسقاط نظام الحكم قبل انتخابات الرئاسة في مارس والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.