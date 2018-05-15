عشرات المشاركين في مسابقة القرآن الكريم بدبي

هسبريس من الرباط

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن مشاركة أكثر من 104 من دول وجاليات العالم ستشارك في الدورة الثانية والعشرين من مسابقة دورة زايد الخير، والتي ستنطلق من غرة شهر رمضان الكريم وإلى 20 من الشهر الكريم، حيث قررت اللجنة أن يحمل جميع مراسلاتها ومطبوعاتها وإعلاناتها شعار عام زايد.

وقال إبراهيم محمد بوملحه، مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، ورئيس اللجنة المنظمة، بأن "الجائزة تشهد فى العام الواحد أكثر من مسابقة وهي تحتاج إلى جهد كبير وتنسيق بين جميع الوحدات، وهذا ما أكسبها أن تتمتع بهذه السمعة الطيبة والمتميزة والمكانة الرفيعة ببين مثيلاتها من الجوائز والمسابقات فى العالم رغم حداثة تأسسيها".

وأضاف إبراهيم بوملحه بأن الجائزة "قامت ومنذ وقت مبكر من الانتهاء من إعداد الأسئلة التى ستوجه للمتسابقين التى تصل إلى أكثر من 500 سؤال خاصة أن هذه الدورة ستشهد أكبر مشاركة من الدول والجاليات على الإطلاق، وهى غير مسبوقة، وذلك بعد أن وصل عدد الدول المشاركة إلى أكثر من 104 دول وجاليات حول العالم، وهذا ما يؤكد مكانة وسمعة هذه المسابقة والحرص على المشاركة فيها".

كما أوضح بأن اللجنة قد انتهت من عملية اختيار المحكمين الدوليين الذين يجرى اختيارهم وفق معايير دقيقة يراعى فيها السمعة المتميزة للمحكم بحيث يكون المحكم على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، ووقع الاختيار على كل من الشيخ د. إبراهيم سليمان بن قميش الهويمل من السعودية، والشيخ د. أحمد خالد يوسف شكرى من الأردن، الشيخ على حسن عبد الله آل على من الإمارات، والشيخ محمد فؤاد عبده عبد المجيد من مصر، و الشيخ الحسن غرور بن محمد الحمرى الريحانى من المغرب، و الشيخ د. عبد الله بن سالم بن حمد الهنائى من سلطنة عمان، بالإضافة إلى ثلاثة محكمين من الإمارات للتحكيم المبدئى وهم الشيخ د. سالم محمد الدوبى والشيخ عبد الله محمد الأنصارى والشيخ مانع عبد الله إبراهيم سالمين النهدي.

وقال الدكتور سعيد حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة "إن الطفرة الكبيرة التى شهدتها المسابقة الدولية خلال مسيرتها التى امتدت إلى أكثر من اثنين وعشرين سنة محل تقدير واحترام وإعجاب من كثير من العلماء والقادة من مختلف دول العالم، وهناك إشادات كبيرة من داخل الدولة وخارجها على ما تقدمه الجائزة من عمل ونشاط".