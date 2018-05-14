أردوغان يخشى حربا عالمية بسبب قضية القدس

هسبريس - متابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقا على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، "نشعر وكأننا في الأيام المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية (1939-1945)". وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأضاف أردوغان، أنه من خلال قرار نقل سفارتها إلى القدس، فضّلت واشنطن أن تكون جزءً من المشلكة، لا جزءًا من الحل، وبذلك فقدت دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط.

وتابع "نرفض مجددا هذا القرار الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشددا أنه "على المجتمع الدولي القيام بدوره والتحرك بسرعة من أجل إيقاف عدوانية إسرائيل المتصاعدة".