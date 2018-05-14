24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/05/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟
- الاحتيال يعيد 54 طالبا مغربيا من أوكرانيا
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- "التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- منيب .. المال والسياسة
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (152)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (94)
- وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب "استفزاز" الباعة في رمضان - (67)
- مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة .. عشرات القتلى ومئات الجرحى - (66)
- مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أردوغان يخشى حربا عالمية بسبب قضية القدس
الاثنين 14 ماي 2018 - 14:45
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقا على نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، "نشعر وكأننا في الأيام المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية (1939-1945)". وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
وأضاف أردوغان، أنه من خلال قرار نقل سفارتها إلى القدس، فضّلت واشنطن أن تكون جزءً من المشلكة، لا جزءًا من الحل، وبذلك فقدت دور الوساطة في عملية السلام بالشرق الأوسط.
وتابع "نرفض مجددا هذا القرار الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، مشددا أنه "على المجتمع الدولي القيام بدوره والتحرك بسرعة من أجل إيقاف عدوانية إسرائيل المتصاعدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - عبدو الاثنين 14 ماي 2018 - 15:00
الله بسمح لي وهاد لعواشر هاذا اكبر منافق والايام ستثبت ذلك
تعليق غير لائق
-51
3 - إلى الله المشتكى الاثنين 14 ماي 2018 - 15:05
هدا هو حال الإخوان المسلمين في العالم يعلنون كلاما ويبطنون كلاما آخر أردوغان يفتح سفارته عند الصهاينة وقائم يطبل ويزمر لقد فهمنا اسراركم
4 - atlas الاثنين 14 ماي 2018 - 15:07
لو رجعنا إلى التاريخ سنجد أن آخر حرب عالمية كانت قد وقعت بعد عقد من الزمن من الأزمة الأمريكية لسنة 1929.. وكانت أمريكا هي المستفيد الأول من هاته الحرب خصوصا بعد خطة مارشال التي جعلت أوربا الغربية تحت قبضة أمريكا
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فبعد عقد من الزمن عن الأزمة العالمية لسنة 2008 ها هي أمريكا تحاول بكل الطرق لجر العالم إلى حروب اقتصادية و عسكرية تستطيع عبرها بيع فائض منتوجاتها خاصة اسلحتها ويبدو أن العرب بالخصوص حكام الخليج هم من لازالوا يقفون حاجزا أمام نشوب حرب عالمية ثالثة بدفعهم أموال فلكية لترامب تقيهم حر فقدان أصولهم و أرصدتهم السمينة في الأبناك الأمريكية التي غالبا ما يسخرونها للأعمال الخيرية ..
فطوبا لحكامنا العرب الراعون الرسميون للسلام العالمي وليجعلها الله في ميزان حسناتهم حتى تثقل كفتها كفة أرصدتهم البنكية
يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فبعد عقد من الزمن عن الأزمة العالمية لسنة 2008 ها هي أمريكا تحاول بكل الطرق لجر العالم إلى حروب اقتصادية و عسكرية تستطيع عبرها بيع فائض منتوجاتها خاصة اسلحتها ويبدو أن العرب بالخصوص حكام الخليج هم من لازالوا يقفون حاجزا أمام نشوب حرب عالمية ثالثة بدفعهم أموال فلكية لترامب تقيهم حر فقدان أصولهم و أرصدتهم السمينة في الأبناك الأمريكية التي غالبا ما يسخرونها للأعمال الخيرية ..
فطوبا لحكامنا العرب الراعون الرسميون للسلام العالمي وليجعلها الله في ميزان حسناتهم حتى تثقل كفتها كفة أرصدتهم البنكية
5 - سعودي وافتخر الاثنين 14 ماي 2018 - 15:08
اخر واحد يهتم او يتكلم عن القدس هو انت.
تطبيع مع اسرائيل وصورك مع شارون.واليوم تتكلم عن القدس.
كفاك كذب.
اترك فلسطين والقدس.الله هو خير الحاكمين.
تطبيع مع اسرائيل وصورك مع شارون.واليوم تتكلم عن القدس.
كفاك كذب.
اترك فلسطين والقدس.الله هو خير الحاكمين.
تعليق غير لائق
-22
6 - Technicien الاثنين 14 ماي 2018 - 15:11
Les juifs sont l'origine de tous les problème du monde les banques de Riba c'est eux qu'ils l'ont inventé et c'est eux qui contrôlent le congrès américain donc ils contrôlent la politique de l’Amérique et le monde avec, et ils s'enfout si la 3éme guerre mondiale se déclenche le plus important pour eux c'est d’exister dans palestine mais le jour ou on va les jeter dehors est proche
7 - NOUMRI الاثنين 14 ماي 2018 - 15:14
غير كون هاني أسي أردوغان العرب لن يحركوا ساكنا سيكتفون كما العادة بالتنديد و الإستنكار و الإحتجاج فقط يعني هما عندهم غي أمع الهشتك بشتك و الليالي الحمراء الله إعفوا و السلام
8 - azrou999 الاثنين 14 ماي 2018 - 15:18
والله يا أخي مع من تحارب الدول العربية ماتت و إنتهى أمرها .تتشبث بكراسي السلطة و الضامن لها ليس الله بل امريكا ،الكل يركع لامريكا بدون استثناء .
9 - rachida الاثنين 14 ماي 2018 - 15:19
يا سيد اردوغان ابداء بنفسك واطرد السفير الصهيوني من بلدك تعبنا من التنظير والخطابات الجوفاء . الان وقت الافعال وكل مسلم غيور على دينه عليه ان يستعد لان الاسوء قادم وانتم من بين الذين ساهموا في هذا الاسوء .
10 - المجيب الاثنين 14 ماي 2018 - 15:32
اردوغان يهدد بالاقوال وورثة بن غوريون ينفذون بالافعال. فمن تعاليم مؤسس اسرائيل داوود بن غوريون: "لا يتعلق الامر بالمحافظة على 'حالة الوضع الراهن' بل علينا إنشاء دولة دينامية موجهة نحو التوسع". وفي مقام آخر أضاف: " علينا ان نعمل كل ما في وسعنا حتى لا يعود الفلسطينيون أبدا...فشيوخهم سيموتون وصغارهم سينسون". ( عن كتاب مايكل بار زوهار بعنوان : 'بن غورين النبي المسلح'.
11 - Abdellah الاثنين 14 ماي 2018 - 15:36
هنيئا لإسرائيل بهدا الإنجاز العظيم.أتمنى لها كل التوفيق والإزدهار.
12 - كمال الاثنين 14 ماي 2018 - 15:38
منافق بامتياز.
له علاقات رسمية مع اسرائيل وعلى جميع المستويات ومع ذالك يتجرأ بالكلام بهذا الشكل.
أمثال هؤلاء هم من يجعل العالم يضحك علينا.
له علاقات رسمية مع اسرائيل وعلى جميع المستويات ومع ذالك يتجرأ بالكلام بهذا الشكل.
أمثال هؤلاء هم من يجعل العالم يضحك علينا.
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12