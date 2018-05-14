سابقة في السعودية .. حفل فني للمطربة شيرين

هسبريس - متابعة

أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء الأحد، عن إقامتها لحفل غنائي بالمملكة، وذلك يوم 19 يونيو المقبل.

جاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر" أشارت فيها إن الحفل سيقام "في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (غرب)".

وبحسب إعلان الحفل الذي تم إرفاقه بالتغريدة، فسيكون مخصصا للنساء فقط، كما إنه يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية (حكومية).

وفي حال إقامة الحفل، ستكون المرة الأولى التي تغني فيها شيرين بالسعودية.وسبق أن قامت الهيئة العامة للترفيه بإلغاء حفل لشيرين كان مقرر إقامته أكتوبر الماضي "لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات".

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.