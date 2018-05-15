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كُتّاب وآراء
تراجع الليرة أمام الدولار يقلق المستثمرين بتركيا
تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، أمس الاثنين، لتتضرر مرة أخرى من قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل تضخم في خانة العشرات وبعد ان أظهرت البيانات عجزا في ميزان المعاملات الجارية أكبر من المتوقع في مارس.
ونزلت الليرة 12 بالمئة هذا العام تحت ضغط شكوك المستثمرين بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيلبي توقعات السوق لسياسة نقدية أكثر تشددا إلى جانب حالة عدم التيقن السياسي قبل انتخابات مبكرة في 24 يونيو.
وبحلول الساعة 0806 ارتفعت الليرة إلى 4.3270 مقابل العملة الأمريكية انخفاضا من 4.0388 يوم الجمعة ولكن أعلى من المستوى المنخفض المسجل في الصباح المبكر عند 4.3502. وفي الأسبوع الماضي سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780.
وعجز ميزان المعاملات الجارية مثار قلق رئيسي للمستثمرين لكن السوق لم تبد رد فعل يذكر على اتساعه إلى 4.812 مليار دولار في مارس من 4.5 مليار قبل شهر متجاوزا توقعات عند 4.125 مليار.