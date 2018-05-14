24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. منيب .. المال والسياسة (5.00)

  2. النيابة تحقق في تصوير متشرد بسيدي سليمان (5.00)

  3. "تزوير دكتوراه" يوقف توفيق عكاشة في مصر (5.00)

  4. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  5. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شبح الحل يتهدد عشرات الأحزاب الموريتانية

شبح الحل يتهدد عشرات الأحزاب الموريتانية

شبح الحل يتهدد عشرات الأحزاب الموريتانية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 14 ماي 2018 - 13:56

يواجه أزيد من 80 حزبا سياسيا في موريتانيا شبح الحل، في حالة عدم مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات البلدية المقبلة، أو حصولها على أقل من 1 في المائة من نسبة الأصوات، وذلك طبقا لتعديل أجري على قانون الأحزاب في فبراير 2012.

وأوضحت الصحف الموريتانية، اليوم الاثنين، أنه وبموجب هذا التعديل الذي أدخل على المادة 20 من القانون الصادر في يوليوز 1991 ، فإنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

وأضافت أن التعديل القانوني نص على أن هذا الحل يتم من خلال مقرر من الوزير المكلف بالداخلية في ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية، مشيرة إلى هذا التعديل يضع أكثر من 80 حزبا موريتانيا تحت طائلة الحل القانوني بإعلان نتائج الانتخابات البلدية المقبلة.

وذكرت بأن العديد من الأحزاب لم تشارك في أي استحقاقات انتخابية، وبأنه حتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البلدية لسنة 2013 لم ينجح سوى أقل من 20 حزبا منها في تجاوز عتبة 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وتابعت أن النص القانوني يشكل أيضا ضغطا على أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات البلدية الماضية، ذلك لأنه ينص على حل الأحزاب التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تشهد موريتانيا، خلال الفصل الأخير من السنة الجارية، انتخابات بلدية وتشريعية، وكذا انتخاب مجالس جهوية لأول مرة في البلاد.

يذكر أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا يتجاوز 100 حزب، أغلبها بدون مقرات ولا عناوين، وفقا للمصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.