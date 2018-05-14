24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الاحتيال يعيد 54 طالبا مغربيا من أوكرانيا
- مسيرة فلسطينية بالعاصمة
- "التعليم بالتعاقد" يجر أمزازي إلى مجلس النواب
- مؤتمر "الكتاب" يدعو الحكومة إلى الإنصات للمواطنين
- منيب .. المال والسياسة
- نشطاء يطلقون حملة "خليه يتصوف" لمقاطعة شراء أضاحي العيد - (150)
- المغرب يحاصر إيران و"حزب الله" .. والجزائر تدين تصريحات بوريطة - (94)
- وزارة الداخلية تدعو إلى تجنب "استفزاز" الباعة في رمضان - (62)
- مبروكي: تغيير الساعة يمهد الطريق للإصابة بأمراض الاكتئاب - (58)
- مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة .. عشرات القتلى ومئات الجرحى - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شبح الحل يتهدد عشرات الأحزاب الموريتانية
يواجه أزيد من 80 حزبا سياسيا في موريتانيا شبح الحل، في حالة عدم مشاركتها للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات البلدية المقبلة، أو حصولها على أقل من 1 في المائة من نسبة الأصوات، وذلك طبقا لتعديل أجري على قانون الأحزاب في فبراير 2012.
وأوضحت الصحف الموريتانية، اليوم الاثنين، أنه وبموجب هذا التعديل الذي أدخل على المادة 20 من القانون الصادر في يوليوز 1991 ، فإنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وأضافت أن التعديل القانوني نص على أن هذا الحل يتم من خلال مقرر من الوزير المكلف بالداخلية في ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية، مشيرة إلى هذا التعديل يضع أكثر من 80 حزبا موريتانيا تحت طائلة الحل القانوني بإعلان نتائج الانتخابات البلدية المقبلة.
وذكرت بأن العديد من الأحزاب لم تشارك في أي استحقاقات انتخابية، وبأنه حتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البلدية لسنة 2013 لم ينجح سوى أقل من 20 حزبا منها في تجاوز عتبة 1 في المائة من الأصوات المعبر عنها.
وتابعت أن النص القانوني يشكل أيضا ضغطا على أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات البلدية الماضية، ذلك لأنه ينص على حل الأحزاب التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".
وتجدر الإشارة إلى أنه من المرتقب أن تشهد موريتانيا، خلال الفصل الأخير من السنة الجارية، انتخابات بلدية وتشريعية، وكذا انتخاب مجالس جهوية لأول مرة في البلاد.
يذكر أن عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا يتجاوز 100 حزب، أغلبها بدون مقرات ولا عناوين، وفقا للمصدر ذاته.