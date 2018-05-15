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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

الكويت تؤجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 04:11

كشفت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت، حتى 2021.

كانت تقارير صحفية ذكرت مؤخراً، أن هناك تباطؤا حكوميا في الكويت بشأن الاستعداد لضريبة القيمة المضافة، في ظل عدم اليقين بشأن موافقة مجلس الأمة عليها.

وأضافت اللجنة، في اجتماعها، الإثنين، حسبما نقلت صحف محلية من بينها "الوسط" و"القبس" (مستقلتان)، أن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 بالمائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان إلى العام القادم.

و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

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