مسؤول أمني بريطاني: روسيا تنشر الأكاذيب

هسبريس - متابعة

اتهم رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي 5) روسيا، الاثنين، بمحاولة تخريب الديمقراطيات الغربية عن طريق التضليل ونشر الأكاذيب.

وفي أول خطاب علني يدلي به رئيس لجهاز المخابرات الداخلية البريطانية (إم.آي 5) خارج بريطانيا، قال أندرو باركر في برلين إن بريطانيا لا تريد تصعيد التوتر مع موسكو، لكن سلسلة الأعمال التي وصفها بالعدوانية والخبيثة من جانب الكرملين في الآونة الأخيرة كانت غير مقبولة.

وقال باركر أمام الحاضرين "بدلا من أن تصبح أمة عظيمة محترمة، فإنها تخاطر بأن تصبح منبوذة بشكل أكبر"، مضيفا أن التعاون مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي ضروري للحماية من تهديدات الإسلاميين المتشددين وروسيا.