رئيس الإمارات يفرج عن 935 سجيناً قبل رمضان

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الإماراتية الإفراج عن 935 سجيناً من جنسيات مختلفة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات قرارا بالإفراج عن 935 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين "يأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم" .