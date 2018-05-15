24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات (5.00)

  2. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  3. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

  4. غلاء الأسعار (5.00)

  5. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | برلمان كتالونيا ينتخب كيم تورا رئيسا للإقليم

برلمان كتالونيا ينتخب كيم تورا رئيسا للإقليم

برلمان كتالونيا ينتخب كيم تورا رئيسا للإقليم
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 00:10

انتخب برلمان إقليم كتالونيا أمس الاثنين السياسي المؤيد للانفصال عن إسبانيا يواكيم "كيم" تورا رئيسا للإقليم ، وذلك في الجولة الثانية من التصويت البرلماني.

وحصل تورا ،الذي اختاره رئيس الإقليم السابق المنفي كارليس بوجديمون بنفسه ليخلفه في المنصب، على أغلبية الأصوات البسيطة واللازمة لانتخابه، بعد أن امتنع اربعة أعضاء من حزب "كانديداتورا دي أونيداد بوبيولار" اليساري المتطرف المناهض للمؤسسة عن التصويت.

ويشار إلى أن الجولة الأولى من التصويت، والتي جرت أمس الأول السبت، لم تتمخض عن أي أغلبية لصالح أو ضد تورا.

ويضع انتخاب تورا حدا للمأزق السياسي الذي استمر نحو خمسة أشهر في كتالونيا، بعد أن أدت انتخابات إقليمية جديدة جرت في 21 من كانون أول/ديسمبر الماضي، إلى تحقيق أغلبية برلمانية لصالح ائتلاف مؤيد للانفصال عن إسبانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.