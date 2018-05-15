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كُتّاب وآراء
برلمان كتالونيا ينتخب كيم تورا رئيسا للإقليم
انتخب برلمان إقليم كتالونيا أمس الاثنين السياسي المؤيد للانفصال عن إسبانيا يواكيم "كيم" تورا رئيسا للإقليم ، وذلك في الجولة الثانية من التصويت البرلماني.
وحصل تورا ،الذي اختاره رئيس الإقليم السابق المنفي كارليس بوجديمون بنفسه ليخلفه في المنصب، على أغلبية الأصوات البسيطة واللازمة لانتخابه، بعد أن امتنع اربعة أعضاء من حزب "كانديداتورا دي أونيداد بوبيولار" اليساري المتطرف المناهض للمؤسسة عن التصويت.
ويشار إلى أن الجولة الأولى من التصويت، والتي جرت أمس الأول السبت، لم تتمخض عن أي أغلبية لصالح أو ضد تورا.
ويضع انتخاب تورا حدا للمأزق السياسي الذي استمر نحو خمسة أشهر في كتالونيا، بعد أن أدت انتخابات إقليمية جديدة جرت في 21 من كانون أول/ديسمبر الماضي، إلى تحقيق أغلبية برلمانية لصالح ائتلاف مؤيد للانفصال عن إسبانيا.