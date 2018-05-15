24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات (5.00)

  2. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  3. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

  4. غلاء الأسعار (5.00)

  5. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تفتتح جسرا يربطها بشبه جزيرة القرم

روسيا تفتتح جسرا يربطها بشبه جزيرة القرم

روسيا تفتتح جسرا يربطها بشبه جزيرة القرم
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 00:40

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشهد افتتاح أول جسر يربط بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء.

وأوضح الكرملين أن الجسر الذي انتهى العمل به قبل نصف عام من موعده المحدد سيفتتح أمام حركة المرور غدا الأربعاء. وأفادت وسائل الاعلام الحكومية بأن جسر مضيق كيرش يمتد لمسافة 19 كيلومترا.

وضمت روسيا منطقة القرم من أوكرانيا المجاورة والتي توجد بها قاعدة بحرية روسية كبرى على البحر الأسود قبل أربعة أعوام، ردا على اطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات جماهيرية للمطالبة بتوثيق العلاقات مع الغرب.

وأدى ضم القرم والتمرد الانفصالي الموالي لروسيا في إقليمين بشرق أوكرانيا على الحدود الروسية إلى تراجع العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفرضت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا في مسعى للضغط على موسكو من أجل إعادة شبه جزيرة القرم وإنهاء الصراع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.