روسيا تفتتح جسرا يربطها بشبه جزيرة القرم

هسبريس - متابعة

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشهد افتتاح أول جسر يربط بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم اليوم الثلاثاء.

وأوضح الكرملين أن الجسر الذي انتهى العمل به قبل نصف عام من موعده المحدد سيفتتح أمام حركة المرور غدا الأربعاء. وأفادت وسائل الاعلام الحكومية بأن جسر مضيق كيرش يمتد لمسافة 19 كيلومترا.

وضمت روسيا منطقة القرم من أوكرانيا المجاورة والتي توجد بها قاعدة بحرية روسية كبرى على البحر الأسود قبل أربعة أعوام، ردا على اطاحة أوكرانيا برئيسها الموالي لروسيا وسط احتجاجات جماهيرية للمطالبة بتوثيق العلاقات مع الغرب.

وأدى ضم القرم والتمرد الانفصالي الموالي لروسيا في إقليمين بشرق أوكرانيا على الحدود الروسية إلى تراجع العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفرضت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا في مسعى للضغط على موسكو من أجل إعادة شبه جزيرة القرم وإنهاء الصراع.