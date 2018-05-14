24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. كلاب ضالّة تؤرق مواطنين ومنتخبين في سطات (5.00)

  2. رونالدو يُسوي وضعيته الضريبية قبل المونديال (5.00)

  3. "يوتيوب كيدز" .. تطبيق جديد لحماية الأطفال (5.00)

  4. غلاء الأسعار (5.00)

  5. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | جنوب إفريقيا تقرر سحب سفيرها من إسرائيل

جنوب إفريقيا تقرر سحب سفيرها من إسرائيل

جنوب إفريقيا تقرر سحب سفيرها من إسرائيل
هسبريس - د. ب .أ
الاثنين 14 ماي 2018 - 19:40

أدانت جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين عند السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، وأعلنت عن سحب سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على ذلك.

وقالت وزارة العلاقات والتعاون الدولي الجنوب إفريقية في بيان "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجوم الإسرائيلي الأخير، اتخذت حكومة جنوب إفريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبون بأثر فوري حتى إشعار آخر"، بحسب هيئة إذاعة جنوب إفريقيا .

وأضافت "وكما ذكرنا في مناسبات سابقة، تكرر جنوب أفريقيا رأيها بأن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".

وتابعت "تمثل الاجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية عقبة أخرى أمام التوصل إلى حل دائم للنزاع، والذي يجب أن يأتي في شكل دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب وفي سلام".

واستطردت "مثل بقية أعضاء المجتمع الدولي، فإن جنوب أفريقيا تشعر بالانزعاج من العدوان المميت الأخير وتكرر دعوات العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها".

يذكر أن 52 فلسطينيا قتلوا وأصيب 2400 آخرين اليوم الاثنين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 101 منذ بدء مسيرة العودة الشعبية .

وتزامنت المواجهات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.