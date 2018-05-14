جنوب إفريقيا تقرر سحب سفيرها من إسرائيل

هسبريس - د. ب .أ

أدانت جنوب إفريقيا اليوم الاثنين، اعتداءات القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين عند السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، وأعلنت عن سحب سفيرها لدى إسرائيل احتجاجا على ذلك.

وقالت وزارة العلاقات والتعاون الدولي الجنوب إفريقية في بيان "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجوم الإسرائيلي الأخير، اتخذت حكومة جنوب إفريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبون بأثر فوري حتى إشعار آخر"، بحسب هيئة إذاعة جنوب إفريقيا .

وأضافت "وكما ذكرنا في مناسبات سابقة، تكرر جنوب أفريقيا رأيها بأن على القوات الإسرائيلية الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".

وتابعت "تمثل الاجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية عقبة أخرى أمام التوصل إلى حل دائم للنزاع، والذي يجب أن يأتي في شكل دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب وفي سلام".

واستطردت "مثل بقية أعضاء المجتمع الدولي، فإن جنوب أفريقيا تشعر بالانزعاج من العدوان المميت الأخير وتكرر دعوات العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها".

يذكر أن 52 فلسطينيا قتلوا وأصيب 2400 آخرين اليوم الاثنين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 101 منذ بدء مسيرة العودة الشعبية .

وتزامنت المواجهات مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا عن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.