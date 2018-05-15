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كُتّاب وآراء
المحكمة العليا تلغي حظرا أمريكيا للمراهنات الرياضية
يمكن للولايات في أمريكا أن تضفي الشرعية على المراهنات في الرياضة، بعدما وجدت المحكمة العليا يوم الاثنين أن القانون الاتحادي الذي يحظر معظم هذه المراهنات غير دستوري.
يحظر قانون 1992 الحالي المراهنة على نتائج لعبة واحدة، باستثناء ولاية نيفادا، حيث تتواجد أندية القمار، خاصة في معقل أندية القمار في لاس فيجاس، توفر أماكن قانونية للمراهنات الرياضية.
ووجد رأي الأغلبية في المحكمة أن الكونجرس سيطر بشكل غير دستوري على قضية كان ينبغي أن تظل قرار رسميا للولاية.
ويحفظ التعديل العاشر لدستور أمريكا للولايات كافة السلطات غير المسندة بشكل صريح إلى الحكومة الاتحادية .
وكتبت المحكمة: "يحتاج إضفاء الشرعية على المقامرة الرياضية خيارا سياسيا مهما، ولكن هذا الخيار ليس بأيدينا".
ورفعت كبرى الفرق الرياضية الأمريكية دعاوي قضائية لحجب محاولات نيوجيرسي لإضفاء الشرعية على المراهنات الرياضية في سباقات الخيول وأندية المقامرة. وكانت المحاكم الادنى ألغت قانون الولاية لانتهاكه القانون الاتحادي.