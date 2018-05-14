عباس: السفارة الأمريكية بالقدس "بؤرة استيطانية"

هسبريس - متابعة

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس واعتبرها "بؤرة استيطانية".

وأكد عباس، في كلمة له خلال افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، أن الولايات المتحدة الأمريكية "عزلت نفسها" عن عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال إنه لن يتم قبول فلسطينيا أي صفقة أو مبادرة تعرضها واشنطن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف أن إزاحة ملفي القدس واللاجئين من أي مبادرة للسلام يجعلها صفعة.

وطالب عباس الدول العربية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف يساند الحق الفلسطيني.

واتهم إسرائيل بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين، معلنا الإضراب العام غد والحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى قطاع غزة.

وذكر عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية سيبحث اليوم وفي الأيام المقبلة تنفيذ قرارات بشأن مستقبل العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي.

وختم عباس كلمته بالقول "ربنا يستر".