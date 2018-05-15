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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لعلاج فلسطينيين

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لعلاج فلسطينيين

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لعلاج فلسطينيين
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 14 ماي 2018 - 23:52

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان لهيئة الهلال الأحمر قوله إن فريقا من الهيئة سيقوم بتوفير المواد الطبية والادوية العاجلة من جمهورية مصر العربية.

وكانت الحصيلة الأولية للمواجهات في قطاع غزة اليوم أفادت بوقوع 52 شهيدا وأكثر من 2400 جريح.

وشارك آلاف الفلسطينيين في مسيرات سلمية بدأت منذ صباح اليوم في المناطق الحدودية، تزامنا مع نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وإحياء للذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - intidam الثلاثاء 15 ماي 2018 - 00:12
فلسطين لا تريد المال بل تريد وقف التطبيع مع الكيان الصهيوني ان كنتم عرب احرار ، اما اموالكم فخليها عندكم حتى تعطوها لامريكا
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12
2 - المتابع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 00:37
اعطوهم سلاحا وأوقفو التطبيع و شكراً هسبريس
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