البحرين تسقط الجنسية عن 115 مدانا بالإرهاب

هسبريس - متابعة

قال النائب العام البحريني اليوم الثلاثاء إن محكمة أسقطت الجنسية عن 115 مواطنا وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 53 شخصا في اتهامات بالإرهاب في بعض من أعنف الأحكام التي تشهدها المملكة الخليجية.

واتهمت السلطات في البحرين، عشرات الأشخاص بالتشدد في سلسلة محاكمات جماعية قائلة إن المتهمين مدعومون من إيران. ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين.