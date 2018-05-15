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الرئيسية | خارج الحدود | البحرين تسقط الجنسية عن 115 مدانا بالإرهاب

البحرين تسقط الجنسية عن 115 مدانا بالإرهاب

البحرين تسقط الجنسية عن 115 مدانا بالإرهاب
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:20

قال النائب العام البحريني اليوم الثلاثاء إن محكمة أسقطت الجنسية عن 115 مواطنا وأصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 53 شخصا في اتهامات بالإرهاب في بعض من أعنف الأحكام التي تشهدها المملكة الخليجية.

واتهمت السلطات في البحرين، عشرات الأشخاص بالتشدد في سلسلة محاكمات جماعية قائلة إن المتهمين مدعومون من إيران. ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن من بين المتهمين معارضين سلميين.

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