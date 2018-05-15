السعودية ترفض نقل سفارة أمريكا إلى القدس

هسبريس - متابعة

نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تأكيده رفض المملكة قرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال التقرير "إن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".