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كُتّاب وآراء
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السعودية ترفض نقل سفارة أمريكا إلى القدس
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:50
نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تأكيده رفض المملكة قرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.
وقال التقرير "إن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الوطنية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:08
هل يكفي الاستنكار يا عرب ؟ هم يقولون وينفذون وأنتم تستنكرون . ربما انتم متورطون كذلك في اغراق غزة والقدس بالدماء .يا لهول المصيبة . وا إسلامااااه
2 - رسالة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:11
قولوا لأمريكا أن ترجع لكم 400 مليار دولار وسلحوا بها الفلسطينيين، لانهم قادرون للدفاع عن ارضهم، فسيكون رفضكم له معنى ومصداقية.
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