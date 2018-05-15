24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. شعيب والإقطاع (5.00)

  2. المقاطعة (5.00)

  3. محام مغربي: "المقاطعة" فِعل احتجاجي لا يقع تحت طائلة العقاب (5.00)

  4. فراشة الغروب (5.00)

  5. الكتبيون المغاربة يهدّدون الحكومة بـ"المقاطعة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية ترفض نقل سفارة أمريكا إلى القدس

السعودية ترفض نقل سفارة أمريكا إلى القدس

السعودية ترفض نقل سفارة أمريكا إلى القدس
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 12:50

نقل التلفزيون السعودي الرسمي عن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تأكيده رفض المملكة قرار واشنطن نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال التقرير "إن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوطنية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:08
هل يكفي الاستنكار يا عرب ؟ هم يقولون وينفذون وأنتم تستنكرون . ربما انتم متورطون كذلك في اغراق غزة والقدس بالدماء .يا لهول المصيبة . وا إسلامااااه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - رسالة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 13:11
قولوا لأمريكا أن ترجع لكم 400 مليار دولار وسلحوا بها الفلسطينيين، لانهم قادرون للدفاع عن ارضهم، فسيكون رفضكم له معنى ومصداقية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.