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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لمصابي غزة

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لمصابي غزة

الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لمصابي غزة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 14:15

أدانت الإمارات بشدة، استخدام الجيش الإسرائيلي القوة المفرطة بحق المتظاهرين السلميين في قطاع غزة المشاركين في مسيرة "العودة وكسر الحصار"، وأعلنت تخصيص 5 ملايين دولار لتوفير أدوية ومواد طبية عاجلة للمصابين منهم.

وعبرت وزارة الخارجية الخاجية، في بيان "عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وحذرت "من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير".

فيما أعلنت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي، في بيان منفصل، عن "تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي وذلك لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينين العزل على حدود غزة جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز".

وأفادت الهيئة بأن فريقا من الهيئة سيقوم بتوفير بتوفير المواد الطبية والادوية العاجلة من مصر .

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