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"إنتل" تستثمر 5 مليارات دولار في إسرائيل
الأربعاء 16 ماي 2018 - 04:50
قالت شركة "إنتل"، الثلاثاء، إنها قدمت خططا لتوسيع عملياتها الإنتاجية في إسرائيل، إذ تعتزم الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق الإلكترونية استثمار حوالي خمسة مليارات دولار.
"إنتل" أحد أكبر أصحاب الأعمال والمصدرين في إسرائيل التي شهدت تطوير الكثير من تقنياتها الحديثة فيها. وقالت الشركة في بيان إن الاستثمار الجديد سيطور منشأة التصنيع التابعة للشركة في كريات جات بجنوب إسرائيل.
وكشفت "إنتل" أنها صدرت بضائع وخدمات بقيمة 3.8 مليار دولار من إسرائيل في 2017 بما يقرب من ثمانية بالمئة من إجمالي صادرات البلاد من التكنولوجيا المتقدمة.