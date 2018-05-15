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الرئيسية | خارج الحدود | تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا

تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا

تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 15:16

أعلن مسؤول تركي أن بلاده طلبت، اليوم الثلاثاء، من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد مؤقتا احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين، أمس الاثنين، برصاص الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة.

وقال مسؤول في الخارجية التركية غداة قرار أنقرة استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور إن السفير الإسرائيلي استدعي إلى الوزارة وطلب منه "العودة إلى بلاده لفترة معينة".

وكانت أنقرة قد ردت بغضب على مقتل 60 فلسطينيا في اشتباكات واحتجاجات في اليوم نفسه الذي نقلت فيه الولايات المتحدة سفارتها رسميا من تل أبيب إلى القدس.

كما دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى "قمة طارئة" لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا، يوم الجمعة في اسطنبول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الكوطبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 15:55
نعم انها تركيا العجمية ، و مادا عن الامة العربيةوالاسلامية ؟؟؟؟
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6
2 - واو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 15:59
سير اعمل شي زيارة للوالدين على ما تهدأ الأمور و أرجع. هذا هو الضحك على الاغبياء و الذين يضنون أن أردوقان هو المنقذ. هاهاها
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14
3 - رمضان مبارك الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:02
مامحل شعارات وهتافات اردوغان مادام ان هناك سفير الاسراءيل بانقرة .وماجدوى الاجتماع الدي يدعو له وزير خارجية تركيا لمجلس التعاون الاسلامي علما ان ترامب لا يعير اي اهتمام للعرب والمسلمين.المشكل في مصر التي تلعب دور الشررطي للاءسراءيل بتشديد الخناق على الفلسطنيين ودلك بعدم السماح لهم بتمرير الاسلحة من المعبر للدفاع عن انفسهم .كل الانضمة في صالح اسراءيل نضام السيسي بالدرجة الاولى والعربية السعودية فهم اتسطى.وشكرا هسبرس.
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8
4 - مصدوم الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:06
لم اكن اعلم ان لاسرائيل سفيرا في تركيا...
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5 - متتبع الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:16
مؤقتا لما تهدا الامور ياعزيزي نتنياهو
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12
6 - المغادرة مؤقتا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:19
لا تثقوا بهؤلاء القوم. لهم سفارة ب"إسرائيل" وكلما وقعة كارصة للفلسطينيين يطلبون من سفيرهم بالقدوم إلى تركيا لكن مؤقتا حتى تهدأ العاصفة وترجع مياههم مع "إسرائيل" إلى ما كانت عليه
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4
7 - فوءا د ش الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:26
موءقتا ... التضامن مع فلسطين و غزة موءقتا ... هذا جهدو عليكم الفلسطينين.
زعيم الامة الاخوانجية يضحك على الجميع.
لمذا لا تقطع العلاقات مع اسرءيل و تربطها بتحرير فلسطين على الاقل في حدود 67 ... من السهل اطلاق الشعارات الاسلاموية المدغدغة للشعور البسطاء و العامة لكن عند الجد ... تحركات خجولة. تركيا مجرد قوة امبريالية كباقي القوى الاستعمارية، استعمرت العرب 5 قرون هي الاسوء في تاريخم ... و لا زال العرب يدفعون ثمن الاستعمار العثماني الى اليوم ...
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8 - hamid الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:34
السفير سيغادر مؤقتا والعالم الإسرائيلي سيبقى يرفرف في سماء تركيا.
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