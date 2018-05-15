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كُتّاب وآراء
تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا
أعلن مسؤول تركي أن بلاده طلبت، اليوم الثلاثاء، من السفير الإسرائيلي في أنقرة مغادرة البلاد مؤقتا احتجاجا على مقتل عشرات الفلسطينيين، أمس الاثنين، برصاص الجنود الاسرائيليين في قطاع غزة.
وقال مسؤول في الخارجية التركية غداة قرار أنقرة استدعاء سفيرها في تل أبيب للتشاور إن السفير الإسرائيلي استدعي إلى الوزارة وطلب منه "العودة إلى بلاده لفترة معينة".
وكانت أنقرة قد ردت بغضب على مقتل 60 فلسطينيا في اشتباكات واحتجاجات في اليوم نفسه الذي نقلت فيه الولايات المتحدة سفارتها رسميا من تل أبيب إلى القدس.
كما دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى "قمة طارئة" لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا، يوم الجمعة في اسطنبول.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
زعيم الامة الاخوانجية يضحك على الجميع.
لمذا لا تقطع العلاقات مع اسرءيل و تربطها بتحرير فلسطين على الاقل في حدود 67 ... من السهل اطلاق الشعارات الاسلاموية المدغدغة للشعور البسطاء و العامة لكن عند الجد ... تحركات خجولة. تركيا مجرد قوة امبريالية كباقي القوى الاستعمارية، استعمرت العرب 5 قرون هي الاسوء في تاريخم ... و لا زال العرب يدفعون ثمن الاستعمار العثماني الى اليوم ...