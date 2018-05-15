بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر

هسبريس - أ.ف.ب

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مجددا اليوم الثلاثاء بمناسبة تدشين مقر "الزاوية البلقائدية"، وهي صرح ديني صوفي في ضواحي العاصمة الجزائرية، بحسب مصور وكالة "فرنس برس".

هذا الحدث العام هو الثاني خلال شهر يحضره بوتفليقة (81 عاما)، بعدما أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته على الكلام.

وقام الرئيس الجزائري، وهو على كرسيه المتحرك، بإزالة الستارة عن لوحة تدشين زاوية الشيخ محمد عبد اللطيف بلقائد، ثم أدى صلاة "تحية المسجد"، وهي تقليد إسلامي لكل من يدخل جامعا لأول مرة.

ويقع مقر الزاوية الجديد ببئر خادم على بعد 10 كلم من وسط العاصمة الجزائرية، وهي تتبع الطريقة الصوفية البلقائدية الجزائرية المتفرعة من الطريقة الدرقاوية التي تأسست في القرن التاسع عشر ميلادي ولها أتباع في المغرب والجزائر.

وتضم الزاوية مدرسة قرآنية بقدرة استقبال تصل إلى 300 طالب، إضافة إلى مكتبة بمساحة 1200 متر مربع. ويشمل المشروع أيضا مركزا للتدريب المهني سيسمح للطلاب بالحصول، إضافة إلى شهادات في العلوم الإسلامية، على شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومنذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999، أظهر اهتماما بالزوايا وعمل على إخراجها من التهميش الذي شهدته منذ استقلال الجزائر في 1962.

وأوضح سعيد جاب، خبير متخصص في الفكر الصوفي، أن مشاركة بوتفليقة في هذا التدشين هدفها تذكير "الشعب الجزائري بأن السطات متمسكة بالتصوف".

وأشار الباحث في الشؤون الإسلامية إلى أن للزوايا دورا سياسيا أيضا، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة أبريل 2019.

كما انتقل بوتفليقة لتفقد مشروع جامع الجزائر الذي ينتظر أن يكون أحد أكبر المساجد في العالم بقاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع، ومئذنة بطول 265 مترا، رغم التأخر الكبير الذي شهدته الأشغال.