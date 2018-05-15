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الرئيسية | خارج الحدود | بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر

بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر

بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:05

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مجددا اليوم الثلاثاء بمناسبة تدشين مقر "الزاوية البلقائدية"، وهي صرح ديني صوفي في ضواحي العاصمة الجزائرية، بحسب مصور وكالة "فرنس برس".

هذا الحدث العام هو الثاني خلال شهر يحضره بوتفليقة (81 عاما)، بعدما أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته على الكلام.

وقام الرئيس الجزائري، وهو على كرسيه المتحرك، بإزالة الستارة عن لوحة تدشين زاوية الشيخ محمد عبد اللطيف بلقائد، ثم أدى صلاة "تحية المسجد"، وهي تقليد إسلامي لكل من يدخل جامعا لأول مرة.

ويقع مقر الزاوية الجديد ببئر خادم على بعد 10 كلم من وسط العاصمة الجزائرية، وهي تتبع الطريقة الصوفية البلقائدية الجزائرية المتفرعة من الطريقة الدرقاوية التي تأسست في القرن التاسع عشر ميلادي ولها أتباع في المغرب والجزائر.

وتضم الزاوية مدرسة قرآنية بقدرة استقبال تصل إلى 300 طالب، إضافة إلى مكتبة بمساحة 1200 متر مربع. ويشمل المشروع أيضا مركزا للتدريب المهني سيسمح للطلاب بالحصول، إضافة إلى شهادات في العلوم الإسلامية، على شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومنذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999، أظهر اهتماما بالزوايا وعمل على إخراجها من التهميش الذي شهدته منذ استقلال الجزائر في 1962.

وأوضح سعيد جاب، خبير متخصص في الفكر الصوفي، أن مشاركة بوتفليقة في هذا التدشين هدفها تذكير "الشعب الجزائري بأن السطات متمسكة بالتصوف".

وأشار الباحث في الشؤون الإسلامية إلى أن للزوايا دورا سياسيا أيضا، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة أبريل 2019.

كما انتقل بوتفليقة لتفقد مشروع جامع الجزائر الذي ينتظر أن يكون أحد أكبر المساجد في العالم بقاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع، ومئذنة بطول 265 مترا، رغم التأخر الكبير الذي شهدته الأشغال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - امازيغ سوسي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:19
ادا عرف السبب بطل العجب . انها الحملة الانتخابية قبل الاوان للعهدة الخامسة . لا حول ولا قوة الا بالله اتركوا الرجل يستعد للقاء ربه ويموت في سلام .
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2 - MOUAD الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:20
لاحظوا معي بوتفليقة لا يملك القوة لاغلاق فمه المفتوح.
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3 - ali الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:21
لا يستحيون ينشرون صورة رئيسهم عاجز مشلول لا يستطيع ان يهز رأسه .قالك المثل المغربي لفقيه لنتسناو بركت .دخل لجمع ببلغتو .اما هذا دخل بسبطو
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6
4 - رشيد من فرنسا مغربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:23
الله اشافيه ، اودي العرب كلهم بحال بحال ، بلدهم الاصلي بالنسبة لهم يعتبر منبع المال والثروة وإرسالها إلى الخارج ، تاركين الشعب ف فقر مدقع وزايدينها بالحكرة والزرواطة ، انتهى
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9
5 - ossama الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:24
الدقائق الاخيرة في الوقت الميت ...
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3
6 - الزاوية البوتفليقية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:25
بوتفليقة يتبرك من الزاوية .انها لا تسمن ولا تغني من جوع. الأفعال هي التي ترفع وتطيح بالإنسان .متل هده الزاويات كلها بعد في بدع.
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4
7 - marokkii الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:29
الرجل لا يعرف مادا يقول ولايعرف ان يدهب به المسكين لاحظت شيى وحيد انه ارتاح عندما دهب الى المسجد وبدا يسمع القران الكريم ويردد في نفسه رغم الاختلاف معه اتمنى له الشفاء لانه مريض والصحراء مغربية
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10
8 - سميرة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:33
جنرالات الجزائر تريد انتساب جميع الزوايا والطرق الصوفية اليها . والكسكس والطاجين والقفطان المغربي .عبر هذه الدمية المتحركة على كرسي متحرك والله مسخرة العرب ... فلسطين تحترق
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7
9 - عبد الحق الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:34
الله يشفيه

رمضان كريم لكل الامه الاسلاميه
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10 - ber nour الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:38
جزاك الله خيرا على هاذا العمل ونتمنى من الله ان ترجع إلى رشدك .انت الان مريض ومتقدم في السن ويجب عليك يا فخامة الرئيس. انت تضع بصمتك بصمت خير مع اشقائق وجرانك المغاربة في صلح دائم و وئام وسلام خال من العداوة وحقد السنين نتمنى لك شفاء يا فخامة الرئيس تحية لي شعب الجزائري
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