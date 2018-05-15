24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:43
|05:23
|12:29
|16:08
|19:26
|20:53
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تركيا تطلب من السفير الإسرائيلي المغادرة مؤقتا
- وزير التربية: "تيسير" يقلّص الهدر المدرسي .. والدعم غير كاف
- حموشي يفتحص الجمعية التعاضدية للأمن
- بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر
- مباشر: غزة في مجلس الأمن
عبد النباوي يُحاصر المفسدين بمركز جديد لفضح الرشوة والابتزاز (5.00)
مسرحيون يرسمون صورة قاتمة عن وضعية "أبي الفنون" بالمغرب (5.00)
- مشتكية: بوعشرين أرغمني على الجنس أثناء الحمل وفي رمضان - (179)
- العثماني يدرس اللجوء إلى "جهات عليا" احتجاجا على القناة الثانية - (136)
- هل تعصف ردود "الإخوان" حول المقاطعة بشعبية حزب "البيجيدي"؟ - (116)
- "طاس" تصدم المغرب وترفض رسميا حمل الحدادي قميص "الأسود" - (102)
- شيعة مغاربة يؤيّدون قطع المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوتفليقة يظهر في "الزاوية البلقائدية" بالجزائر
ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مجددا اليوم الثلاثاء بمناسبة تدشين مقر "الزاوية البلقائدية"، وهي صرح ديني صوفي في ضواحي العاصمة الجزائرية، بحسب مصور وكالة "فرنس برس".
هذا الحدث العام هو الثاني خلال شهر يحضره بوتفليقة (81 عاما)، بعدما أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
وقام الرئيس الجزائري، وهو على كرسيه المتحرك، بإزالة الستارة عن لوحة تدشين زاوية الشيخ محمد عبد اللطيف بلقائد، ثم أدى صلاة "تحية المسجد"، وهي تقليد إسلامي لكل من يدخل جامعا لأول مرة.
ويقع مقر الزاوية الجديد ببئر خادم على بعد 10 كلم من وسط العاصمة الجزائرية، وهي تتبع الطريقة الصوفية البلقائدية الجزائرية المتفرعة من الطريقة الدرقاوية التي تأسست في القرن التاسع عشر ميلادي ولها أتباع في المغرب والجزائر.
وتضم الزاوية مدرسة قرآنية بقدرة استقبال تصل إلى 300 طالب، إضافة إلى مكتبة بمساحة 1200 متر مربع. ويشمل المشروع أيضا مركزا للتدريب المهني سيسمح للطلاب بالحصول، إضافة إلى شهادات في العلوم الإسلامية، على شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ومنذ وصول بوتفليقة إلى الحكم في 1999، أظهر اهتماما بالزوايا وعمل على إخراجها من التهميش الذي شهدته منذ استقلال الجزائر في 1962.
وأوضح سعيد جاب، خبير متخصص في الفكر الصوفي، أن مشاركة بوتفليقة في هذا التدشين هدفها تذكير "الشعب الجزائري بأن السطات متمسكة بالتصوف".
وأشار الباحث في الشؤون الإسلامية إلى أن للزوايا دورا سياسيا أيضا، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة أبريل 2019.
كما انتقل بوتفليقة لتفقد مشروع جامع الجزائر الذي ينتظر أن يكون أحد أكبر المساجد في العالم بقاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع، ومئذنة بطول 265 مترا، رغم التأخر الكبير الذي شهدته الأشغال.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
رمضان كريم لكل الامه الاسلاميه