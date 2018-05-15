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أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية"
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:05
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفعال القوات الإسرائيلية، بأنها "إبادة" وإسرائيل بأنها "دولة إرهابية" وذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة مع نقل الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وقال الرئيس التركي أيضا في تصريح نقلته "رويترز"، إن أنقرة دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتركيا من أشد منتقدي الخطوة الأمريكية والعنف في غزة وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام على القتلى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عمر الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:21
ما شاء الله، بعد أردوغان فيه النفس، أما إخوتنا ضاربينها بمعية وخايفين على الكراسي ديالهم
لكم الله أيها الفلسطينيون، ولك الله يا قدس
لكم الله أيها الفلسطينيون، ولك الله يا قدس
2 - abghazi الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:27
ماذا تنتظر تركيا لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني. باراكا من الشفوي !!!
3 - HAMID الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:28
"إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"
وماذا تفعل سفارة الدولة الارهابية في تركيا ؟
هل تعلمون ان في ظل حكم العدالة والتنمية بلغت العلاقات
التجارية بين تركيا و اسرائيل بأربعة أضعاف ما كان عليه.
وماذا تفعل سفارة الدولة الارهابية في تركيا ؟
هل تعلمون ان في ظل حكم العدالة والتنمية بلغت العلاقات
التجارية بين تركيا و اسرائيل بأربعة أضعاف ما كان عليه.
4 - أبكي دما على العرب الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:30
ان مواقفك الشجاعة والعظيمة تجاه المسلمين والفلسطينيين على الخصوص، تجعل منك القائد والزعيم المسلم الذي يتشرف به كل مسلم على وجه الأرض.
اينكم يامن تسمون أنفسكم بالزعماء والقادة العرب.الم تحرككم دماء الشهداء الفلسطينيين ألم تحرككم استفزازات سيدكم ترامب والبعبع نتنياهو. السيد ماكرون رئيس فرنسا استنكر العدوان الصهيوني والعديد من الدول استدعت السفراء الصهاينة من أجل الاحتجاج.
الإمارات خصصت 5 ملايين دولار من أجل علاج العظماء الشرفاء الفلسطينيين .
اعتقد بأن هذا الشعب الابي، لايحتاج إلى أموال الذل.
رحم ألله من قال:الموت اشرف من الذل.
اينكم يامن تسمون أنفسكم بالزعماء والقادة العرب.الم تحرككم دماء الشهداء الفلسطينيين ألم تحرككم استفزازات سيدكم ترامب والبعبع نتنياهو. السيد ماكرون رئيس فرنسا استنكر العدوان الصهيوني والعديد من الدول استدعت السفراء الصهاينة من أجل الاحتجاج.
الإمارات خصصت 5 ملايين دولار من أجل علاج العظماء الشرفاء الفلسطينيين .
اعتقد بأن هذا الشعب الابي، لايحتاج إلى أموال الذل.
رحم ألله من قال:الموت اشرف من الذل.
5 - عوريبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:47
الخوف احساس فطري في الانسان فاما ان يخاف الانسان من ربه وساعتها يتحدى كل الخلق في حرمات الله .فان خاف غير الله سلبت ارادته ومسك الطاغوت بعنانه يسوقه حيث شاء .تحية الى السيد اردوغان وخلفه شعب من طينته قد اختاره لادارة شؤونه فكان نعم القاءد
6 - aziz meknes الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:00
انها السلالة العثمانية وننتظر من هذا الشخص الكثير
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