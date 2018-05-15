أردوغان: عنف غزة "إبادة" وإسرائيل "إرهابية"

هسبريس - متابعة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفعال القوات الإسرائيلية، بأنها "إبادة" وإسرائيل بأنها "دولة إرهابية" وذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة مع نقل الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس.

وقال الرئيس التركي أيضا في تصريح نقلته "رويترز"، إن أنقرة دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي.

وتركيا من أشد منتقدي الخطوة الأمريكية والعنف في غزة وأعلنت الحكومة الحداد لمدة ثلاثة أيام على القتلى.