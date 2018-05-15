السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

هسبريس - متابعة

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق في السعودية، وبذلك يتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهتها أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة، بينما قال المركز الفلك الدولي في ماليزيا أن الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك

وأعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان، كما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعلى النقيض من ذلك أعلنت العديد من المساجد والجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين بأمريكا أن أول أيام رمضان المعظم في الولايات المتحدة سيكون يوم غد الأربعاء.