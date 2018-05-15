24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستشمل "حملة المقاطعة" منتجات استهلاكية أخرى؟

  1. السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان (5.00)

  2. المقاطعة (5.00)

  3. مسرحيون يرسمون صورة قاتمة عن وضعية "أبي الفنون" بالمغرب (5.00)

  4. هل أصبحت مهمة سائقي التاكسي نشر الجهل والتطرف؟ (5.00)

  5. جنوب إفريقيا تقرر سحب سفيرها من إسرائيل (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 16:46

تعذرت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق في السعودية، وبذلك يتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهتها أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة، بينما قال المركز الفلك الدولي في ماليزيا أن الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك

وأعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان، كما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعلى النقيض من ذلك أعلنت العديد من المساجد والجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين بأمريكا أن أول أيام رمضان المعظم في الولايات المتحدة سيكون يوم غد الأربعاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Macamed الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:04
امن الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات في هدا الشهر الكريم =رمضان مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - مهاجر مغربي بفرنسا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:07
و فرنسا أيضا أعلنت عن يوم الخميس اول أيام شهر رمضان

اللهم تقبل منا صيامنا و قيامنا و اغفر لنا ذنوبنا

رمضان كريم اخوتي المسلمين في كل مكان

ابتعدوا عن النرفزة و الكلاكسون بلا مبرر و العصبية و عل الكاميرات الخفية و السخافة التلفزيونية .

و السلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - مغتربة الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:10
رمضان مبارك للجميع الله يعاونكم على الصلاة و الصيام و يجعلكم من العتقاء يا رب
للأسف حنا في إسبانيا ما كيراقبوش الهلال فقط كنصومو و نعيدو مع السعودية.. الله يجعله صيام مقبول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
4 - ber nour الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:13
اهله علينا الله باليمن و البركات و الخير و الصحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - طالب الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:16
ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك في روسيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - golden eye الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:19
عواشركم مبروكة رمضان مبارك سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - l'expert retraite bénévole الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:26
شهر رمضان من الأشهر الحروم التي يمنع على المسلمين القتال فيها.

فسارعوا إلى فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المساكين و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و لا تقاطعوا صلة الأرحام بينكم.

واستغروا الله إن الله غفور رحيم و عفى الله على ما سلف و الحمد للله رب العالمين. و عاش الملك محمد السادس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - متبع 54 ¥£€$ الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:36
اللهم بلغنا رمضان واعنا على صيامه وقيامه؛ أتمنى اليوم الذي توحد فيه الرؤيا وتتوحد فيه الأمة الإسلامية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - من المانيا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 17:44
هنا في ألمانيا غدا ان شاء الله هنا خطاب الأمانة العامة لمسلمي أوروبا :
ـ
تؤكد أن الاقت ارن سيكون على الساعة 11 و 47 دقيقة و 48 ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الثلاثاء (15) مايو/أيار
2018م الموافق 29 شعبان 1439هـ أي ما يوافق الساعة 14:47 و 48
ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.
2- يمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في معظم أمريكا
الجنوبية، وجنوب أمريكا الشمالية.￼
 وعليه يكون أول شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ بإذن الله تعالى يوم الأربعاء الموافق (16) مايو/ أيار 2018م.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.