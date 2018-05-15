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كُتّاب وآراء
السعودية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان
تعذرت رؤية هلال شهر رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق في السعودية، وبذلك يتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
من جهتها أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة، بينما قال المركز الفلك الدولي في ماليزيا أن الخميس 17 ماي أول أيام شهر رمضان المبارك
وأعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان، كما أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
وعلى النقيض من ذلك أعلنت العديد من المساجد والجمعيات والهيئات الممثلة للمسلمين بأمريكا أن أول أيام رمضان المعظم في الولايات المتحدة سيكون يوم غد الأربعاء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
اللهم تقبل منا صيامنا و قيامنا و اغفر لنا ذنوبنا
رمضان كريم اخوتي المسلمين في كل مكان
ابتعدوا عن النرفزة و الكلاكسون بلا مبرر و العصبية و عل الكاميرات الخفية و السخافة التلفزيونية .
و السلام عليكم
للأسف حنا في إسبانيا ما كيراقبوش الهلال فقط كنصومو و نعيدو مع السعودية.. الله يجعله صيام مقبول
فسارعوا إلى فعل الخيرات و ترك المنكرات و حب المساكين و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و لا تقاطعوا صلة الأرحام بينكم.
واستغروا الله إن الله غفور رحيم و عفى الله على ما سلف و الحمد للله رب العالمين. و عاش الملك محمد السادس.
ـ
تؤكد أن الاقت ارن سيكون على الساعة 11 و 47 دقيقة و 48 ثانية حسب التوقيت العالمي الموحد (جرينتش GMT) من يوم الثلاثاء (15) مايو/أيار
2018م الموافق 29 شعبان 1439هـ أي ما يوافق الساعة 14:47 و 48
ثانية حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.
2- يمكن رؤية الهلال فى اليوم ذاته بعد غروب الشمس في معظم أمريكا
الجنوبية، وجنوب أمريكا الشمالية.￼
وعليه يكون أول شهر رمضان المبارك لعام 1439هـ بإذن الله تعالى يوم الأربعاء الموافق (16) مايو/ أيار 2018م.