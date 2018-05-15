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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تقرر طرد القنصل التركي في القدس

إسرائيل تقرر طرد القنصل التركي في القدس

إسرائيل تقرر طرد القنصل التركي في القدس
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:57

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طردت القنصل التركي في القدس اليوم الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إنه جرى استدعاء القنصل وإبلاغه بالعودة إلى تركيا "للتشاور لبعض الوقت".

وكانت تركيا طردت السفير الإسرائيلي في أنقرة في وقت سابق اليوم.

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