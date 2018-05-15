إسرائيل تقرر طرد القنصل التركي في القدس

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها طردت القنصل التركي في القدس اليوم الثلاثاء.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إنه جرى استدعاء القنصل وإبلاغه بالعودة إلى تركيا "للتشاور لبعض الوقت".

وكانت تركيا طردت السفير الإسرائيلي في أنقرة في وقت سابق اليوم.