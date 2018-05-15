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الرئيسية | خارج الحدود | مجلس حكماء المسلمين يندد بالاعتداءات الصهيونية

مجلس حكماء المسلمين يندد بالاعتداءات الصهيونية

مجلس حكماء المسلمين يندد بالاعتداءات الصهيونية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 19:59

أعرب مجلس حكماء المسلمين الذي يوجد مقره بأبو ظبي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته الشديدة لنقل السفارة الأمريكية لدى كيان الاحتلال الصهيوني إلى مدينة القدس العربية المحتلة، مؤكدا أن هذا الإجراء يقوض فرص الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد مجلس الحكماء أن هذه الخطوة، التي جاءت في الذكرى الـ 70 لاحتلال فلسطين، تمثل "انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية والحقائق التاريخية التي تؤكد أن عروبة القدس ضاربة في عمق التاريخ قبل ظهور اليهود بـ27 قرنا".

وندد مجلس حكماء المسلمين بالموقف الدولي الذي وصفه بالمتخاذل حيال هذا الانحياز الأمريكي الصارخ للمحتل الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في تحد واضح لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

ودعا مجلس الحكماء كافة المنظمات الدولية والشعوب والحكومات والمؤسسات العربية والإسلامية والعالمية إلى رفض هذا الإجراء الظالم، معرباً عن إدانته الشديدة للاعتداءات الصهيونية على المتظاهرين السلميين مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني الثائر ضد الغطرسة الصهيونية المقيتة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء فلسطين الأبرار بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء.

وشدد مجلس حكماء المسلمين على أن قضية القدس ستبقى قضية المسلمين الأولى التي لن تموت أبدا، مؤكداً استمرار جهود مجلس الحكماء في دعم الشعب الفلسطيني والتعريف بالقضية الفلسطينية والتوعية بها حتى تحرير أرض فلسطين الحبيبة من دنس الاحتلال الصهيوني الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - حسيمي من هولندا الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:10
سبعون سنة من التنديد.. سبعون سنة من الإستنكار.. سبعون سنة من النواح و العويل. كنتم خير أمة أخرجت للناس أما الآن فأنتم بحق شر أمة أخرجت للناس، قويكم يأكل ضعيفكم و ضعيفكم يبحث عن من هو أضعف منه كي يأكله. حفنة من حفدة الخنازير أهلكت حرثكم و نسلكم.. فناؤكم خير من بقائكم.
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5
2 - harrokki الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:13
Sans les croisés Israël n'existerait pas les chrétiens n'ont jamais cessé de nous faire la guerre directement et indirectement exemple qui a installé SISSI en Egypte ? Protéger les dirigeants traitres arabes sert les intérêts des croisés et leurs protégés juifs . Les croisés combattent celui qui leur dit non " Sadam" mais protègent celui qui leur dit oui " Sissi "
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4
3 - لبيبي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:14
عن أي حكماء نتكلم وعلماء المسلمين قد باعوا دينهم و أخرست ألسنتهم عن قول الحق .
لن يحرر القدس إلا أبناءه أما العرب فقد باعوا عزهم ونخوتهم إلى ماما أمريكا وآل ترامب
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10
4 - مواطت الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:17
كل ما يستطيع فعله العرب والمسلمون هو التنديد والسجب وفي احسن أحوالهم يضيفون بشدة.
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8
5 - متخاذل الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:22
" وندد مجلس حكماء المسلمين بالموقف الدولي الذي وصفه بالمتخاذل حيال هذا الانحياز الأمريكي الصارخ للمحتل الغاصب على حساب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في تحد واضح لمشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم."

من المتخاذل يا حكماء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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4
6 - لانملك إلا الدعاء الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:23
باسم الشعوب العربية والتي مزالت تحت حماية الغرب نندد بي مجازر الصهاينة التي لا تقل وحشية من الأعمال الإرهابية
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2
7 - مسلم غير عربي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:35
اولا رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته..ثانيا عندما تسمون الأسماء بمسمياتها فنحن معكم و سندافع عن مقدساتنا الاسلامية وليس العربية..اما ان تنعتوا القدس بالعروبة و العرب و ما الى ذلك،فدافعوا عن عروبتكم و لا تستنجدوا بالمسلمين.
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-1
8 - امير الشعراء الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:39
يقول الشاعر:

اذا امتلكت ايران الذر...
فلن يجد الصهيون بدا من الفر
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0
9 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 20:46
وهل مازال في بلاد المسلمين حكماء أو عقلاء الكل يجري وراء ستغلا الدين والقدية الفلسطينية لصالح
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10 - نددو الثلاثاء 15 ماي 2018 - 21:01
اوا ا من بعد. نددو تم نددو تم نامو تم استيقدو تم نامو تم استيقدو تم نددو و نددو تنديدا.
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11 - واحد من الرعية الثلاثاء 15 ماي 2018 - 21:03
يا للهول يندد ، الحمد خوفنا إسرائيل ، الصهاينة يرتعشون خوفا من هذا التنديد ، من الغد سيشرعون في الهجرة المضادة ، كان الله في عون أوغندا التي كانت يوما أرض أحلام لقيام الدولة العبرية . تنديد مجلس حكماء المسلمين "الخطير" سيعيد مخطط هرتزل إلى الوجود و يشرع في البحث بمساعدة ترامب طبعا عن وطن بديل ، فبعد هذا التنديد "الحاسم و الصارم" لن يعرف النوم طريقه لجفون كل إسرائيلي و إسرائيلة . لو كنتم تفهمون الدارجة المغربية أقول لكم "t; .
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