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الخميس أول أيام شهر رمضان في فرنسا
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 18:24
أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن الخميس هو أول أيام رمضان في فرنسا.
وأعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن عدم ثبوث رؤية هلال شهر رمضان اليوم.
وقال إن الجالية المسلمة ستصوم الأول من رمضان يوم الخميس 17 ماي 2018.