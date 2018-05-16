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الرئيسية | خارج الحدود | غواتيمالا تدشن سفاراتها الجديدة بالقدس المحتلة

غواتيمالا تدشن سفاراتها الجديدة بالقدس المحتلة

غواتيمالا تدشن سفاراتها الجديدة بالقدس المحتلة
هسبريس - متابعة
الأربعاء 16 ماي 2018 - 13:38

دشنت سفارة غواتيمالا في القدس المحتلى، اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس البلد اللاتيني جيمي موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يومين من اتخاذ الولايات المتحدة نفس الإجراء.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات لمسؤولي السفارة الغواتيمالية "مرحبا بكم في منزلكم".

وأعرب بركات عن امتنانه لرئيس غواتيمالا، الذي كان قد وصل أمس إلى تل أبيب برفقة زوجته باتريثيا ماروكين، لـ"قراره الشجاع" بتدشين سفارة بلاده في المدينة المقدسة، داعيا دول أخرى إلى اتخاذ نفس الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس أول أمس الاثنين، وسط تنديد دولي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - kenin الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:00
وقال رئيس بلدية القدس نير بركات لمسؤولي السفارة الغواتيمالية "مرحبا بكم في منزلكم." كم ألمتني هذه العبارة. لك الله يل قدس.
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2 - المصطفى الأربعاء 16 ماي 2018 - 14:09
للأسف ضاعت الوحدة والتضامن العربيين مع الحكام الجدد ‘ فلو بقيت فيهم أدنى شعرة من الأخوة العربية الاسلامية لقطعت كل الدول الإسلامية علاقتها مع هذه الدويلة المكروسكوبية الحقيرة.
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