غواتيمالا تدشن سفاراتها الجديدة بالقدس المحتلة

هسبريس - متابعة

دشنت سفارة غواتيمالا في القدس المحتلى، اليوم الأربعاء، بمشاركة رئيس البلد اللاتيني جيمي موراليس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد يومين من اتخاذ الولايات المتحدة نفس الإجراء.

وقال رئيس بلدية القدس نير بركات لمسؤولي السفارة الغواتيمالية "مرحبا بكم في منزلكم".

وأعرب بركات عن امتنانه لرئيس غواتيمالا، الذي كان قد وصل أمس إلى تل أبيب برفقة زوجته باتريثيا ماروكين، لـ"قراره الشجاع" بتدشين سفارة بلاده في المدينة المقدسة، داعيا دول أخرى إلى اتخاذ نفس الإجراء.

وتأتي هذه الخطوة بعدما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس أول أمس الاثنين، وسط تنديد دولي.