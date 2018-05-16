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الرئيسية | خارج الحدود | تريدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

تريدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك

تريدو يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك
مبارك بوعلي من كندا
الأربعاء 16 ماي 2018 - 12:05

توجّه جوستان تريدو، الوزير الأول الكندي، كعادته عند حلول شهر رمضان الأبرك من كل عام، بخطاب مصوّر إلى المسلمين بكندا يهنئهم من خلاله بحلول شهر رمضان الكريم.

تريدو، الذي ألقى الخطاب سالف الذكر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، بدأ بإلقاء السلام باللغة العربية، ليؤكد بعد ذلك أن "الليلة، عند غروب الشمس، سيحتفل المسلمون في كندا وحول العالم ببداية شهر رمضان".

وأضاف الوزير الأول الكندي في الخطاب ذاته: "خلال الشهر المقبل، تجتمع العائلات والأصدقاء في المساجد والمنازل، يصومون خلال النهار، وفي المساء يفطرون ويصلون معًا".

وفي ذكر للمزايا الروحية لشهر رمضان، قال جوستان تريدو: "رمضان هو وقت الصلاة والتأمل الروحي، وهو كذلك فرصة للتفكير في قيم مثل الشفقة والامتنان والكرم. بالنسبة إلينا جميعاً، فرمضان يطلب منا أن نفعل المزيد لوضع هذه القيم موضع التنفيذ، ونقدر الكثير من النعم، ونقدم بسخاء للآخرين في مجتمعاتنا وحول العالم".

"في كندا، يعد رمضان فرصة للاحتفال بالمجتمعات الإسلامية، وبالمساهمات المهمة التي يقدمها الكنديون المسلمون كل يوم"، يكشف الوزير الأول الكندي في خطابه الذي ختمه بالقول: "نيابة عن عائلتنا، أتمنى، أنا وصوفي، لكل هؤلاء الذين ينتظرون هذا الشهر الكريم، شهر رمضان مباركاً وسلمياً: "رمضان مبارك!"

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